撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-04-13 18:06

韓國男星金正賢日前不斷被媒體爆料指他3年前與少女時代成員徐玄拍攝劇集《時間》時，多次因為無禮而令徐玄淚灑片場的惡行。金正賢當時之所以對徐玄這麼無禮和冷淡，原來全是因為他當時的女朋友徐睿知！現時，箭頭已經由金正賢轉向徐睿知，不少網民翻查舊帳，力數徐睿知6大黑歷史。

金正賢與徐睿知因拍攝電影而結緣

徐睿知，現年31歲，2013年透過劇集《馬鈴薯星2013QR3》出道，曾經拍過不少人氣劇集，例如《救救我》、《武法律師》、《雖然是精神病但沒關係》。原本形象良好的她，卻於近日被爆於3年前操縱前男友金正賢。關於她的負面消息不斷，不少網民更陸續翻查舊帳，力數她的6大黑歷史。

▼▼▼點擊圖片查看▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

6個曾被批無禮韓星

今年年初憑著《哲仁王后》人氣急升的韓國男星金正賢，繼上周被D社大爆他跟《愛的迫降》同劇女演員徐智慧秘密約會一年後，日前再被爆料指他3年前與少女時代成員徐玄拍劇期間對對方無禮。除了金正賢之外，以下這些韓星都曾經被批評無禮、耍大牌。

+ 17 + 17 + 17

同場加映：外國票選2021最帥韓國男偶像TOP 30

外國網站King Choice每年都會進行票選，選出網民心目中「最帥韓國男偶像」。2021年的結果已於3月31日出爐，其中有「臉蛋天才」之稱的車銀優，竟然不入頭5名？究竟在外國人眼中，誰人可以奪冠呢？

+ 14 + 14 + 14

點擊原文查看完整內容：【車銀優不入5強、冠亞軍同團 外國票選2021最帥韓國男偶像TOP 30】