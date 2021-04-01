撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-04-01 15:27

外國網站King Choice每年都會進行票選，選出網民心目中「最帥韓國男偶像」。2021年的結果已於3月31日出爐，其中有「臉蛋天才」之稱的車銀優，竟然不入頭5名？究竟在外國人眼中，誰人可以奪冠呢？

V@BTS曾經是「世界百大美男榜」的第1名

King Choice今次票選最帥韓國男IDOL 2021，一共有500多萬人投票，冠亞軍的得票大幅度拋離其他對手，分別是250萬得票和245萬得票，而冠亞軍得主更是同團，大家又猜到是誰嗎？

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2021年最帥韓國男演員TOP 30

除了男偶像之外，King Choice亦有票選最帥男演員。去年的第1名玄彬，今年竟然跌出10強之外！第一名由誰奪得？

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同場加映：15個90後韓國女星今昔對比

韓國女歌手IU，近日久違登上音樂節目打歌，一連表演《LILAC》和《COIN》兩首新歌，顏值再創新高造成熱話。有網民近日翻找她9年前的舊照作對比，驚嘆「完全沒有分別」。《Opener》集合15名90後韓國女星9年前與現今的照片作比較，大家認為誰保養得最好？

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