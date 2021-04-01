車銀優不入5強、冠亞軍同團　外國票選2021最帥韓國男偶像TOP 30

開罐
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外國網站King Choice每年都會進行票選，選出網民心目中「最帥韓國男偶像」。2021年的結果已於3月31日出爐，其中有「臉蛋天才」之稱的車銀優，竟然不入頭5名？究竟在外國人眼中，誰人可以奪冠呢？

V@BTS曾經是「世界百大美男榜」的第1名

King Choice今次票選最帥韓國男IDOL 2021，一共有500多萬人投票，冠亞軍的得票大幅度拋離其他對手，分別是250萬得票和245萬得票，而冠亞軍得主更是同團，大家又猜到是誰嗎？

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2021年最帥韓國男演員TOP 30

除了男偶像之外，King Choice亦有票選最帥男演員。去年的第1名玄彬，今年竟然跌出10強之外！第一名由誰奪得？

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同場加映：15個90後韓國女星今昔對比

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