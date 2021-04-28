撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-04-28 18:54

IKEA 宜家家居是不少人尋找家居佈置靈感的好地方，經過疫情長期留在家中 Work From Home 的經歷，相信大家都對家中收納亦相當有心得。近日，不少日本網民在Instagram分享買過的2021年IKEA居家收納好物，全部香港都買到，更是$100有找！

sanu.home@Instagram

有時候行過IKEA，都很憧憬店內的陳設，簡潔之餘又有家的感覺。但無奈香港地方狹小，家中雜物又多，好像總是無法營造極簡家居的風格。收納，就成為了香港人的必修課題。近日，有不少日本網民在Instagram分享，買過的2021年IKEA居家收納好物，全部香港都買到，更是$100有找！

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IKEA在部落格中建議大家整理前應先做好規劃，以使用者的角度出發，好好了解自己要收納的物件及可善用的空間。了解清楚後可順序構思會用到的收納組合和小物。另外亦附產品推介，當中包括一些平價選擇，就算預算或空間較小的用家亦不怕找不到心頭好。

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同場加映：收納無能者5大常犯錯誤 日本執屋達人︰買儲物櫃是斷捨離致命傷

日本媒體《サンキュ！》發表IG紅人utatanenet的文章，指出經常無法好好整理家居的人5個常犯錯誤。其實都是我們平常沒有注意的行為，一但留意到並加以改善，就可以慢慢練成收納術，你又有沒有做過以下那些事呢？

👇👇👇點擊圖片看5個收納無能者常犯的錯誤👇👇👇

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同場加映︰日媒熱數女生7個崩潰扮靚瞬間

貪靚是女人的天性，平時出街玩樂，不少女生都會化妝，如果有特別日子或者場合，更會隆重準備。不過有時會天意弄人，偏偏在最重要的日子遇上平時不會遇到的扮靚災難，不知道你有沒有試過呢？

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