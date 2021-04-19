撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-04-19 16:33

【新手露營/露營裝備/裝備推介/新手背囊/背囊/行山背囊】講到露營裝備，怎能少了背囊？背囊可說是最基本的露營裝備，要放得下全部露營裝備之餘，又要背得舒適。對於新手而言，要如何選擇一個合適的背囊呢？

（歐嘉樂攝）

買背囊買幾多L好？買得越大就一定越好？坊間傳聞背囊大小與身高有關，長得高就買L，嬌小的女生買S，到底又真唔真？野外用品店The Overlander產品經理Martin提醒一眾新手買背囊前必知的6件事！

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三季營、自立帳、蒙古包⋯⋯一堆帳篷名詞讓不少露營新手頭暈暈，但坊間選擇多，新手又該如何選擇一個適合自己的營呢？野外用品店The Overlander產品經理Martin提醒一眾新手買帳篷前必知道8件事！

新手選擇帳篷時，除了要考慮使用人數、露營方式、帳篷種類外，還要考慮帳篷是否容易搭建，否則辛苦到達營地後，得物無所用。最後Martin建議購買前盡可能應打開帳篷，感受帳內Headroom高度，感受一下在營內的空間，因為有些帳篷的設計空間感或許未如外面看起來的大。

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本港免費露營地點由漁護署及康文署分別管理，漁護署轄下共有41個營地，康文署則管理2個露營營地。記者整理5個適合新手的露營營地，地勢平坦，難度較低，交通較方便，最重要有標準洗手間及浴室，輕鬆解決露營最怕的衛生問題，適合第一次露營的朋友。

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