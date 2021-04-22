消委會7款$200內高評分防曬產品　最高分$85開架品牌完勝$550名牌

撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-04-22 07:00

【消委會/消委會評測/防曬產品/夏天防曬】天文台預料未來數日氣溫上升，周四（4月22日）、周五（4月23日）日間炎熱，周五部分地區的氣溫更高達30度。週末氣溫持續高企，最高氣溫達29度。天氣突然變得又熱又曬，週末行山、做戶外運動最怕曬黑、曬傷？消委會早前評測30款防曬產品，結果發現8成樣本不符合其標示的SPF防曬度數。《開罐 Opener》整理當中7款獲消委會高評分、價錢在$200以內的高質防曬！

天氣開始轉熱，不想曬黑、曬老的話，防曬不能少。（資料圖片）

消委會評測市面上30款防曬產品，比較樣本的SPF防曬效能、UVA防曬功能及標籤資料，SPF系數代表產品能阻隔UVB之效能，延緩個人皮膚被曬傷及曬紅的時間。SPF數值越高，代表在太陽曝曬下皮膚受保護的時間更長。而UVA防曬標準則是以人體防曬黑的指數分類，產品標示的+號越多，代表越能延長被曬黑的時間。

是次評測中的30款防曬產品，14款樣本標示的SPF數值是SPF30至50（高度保護防曬級別），而餘下16款樣本標示為SPF50+（極高度保護防曬級別），惟結果發現25款防曬產品都未達到產品標示的防曬值。

記者由30款防曬樣本中整理出獲高評分（4分或以上）、價錢在$200以內的7款防曬產品，其中兩款防曬不用$100，總評分比起多個大牌子如Lancôme（$410）、COSME DECORTÉ（$550）更高，性價比極高。👇👇👇點圖即睇7款$200以內高評分防曬產品👇👇👇

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除了精選以上7款高評分防曬產品，消委會也提供不少使用防曬的貼士，包括塗防曬的份量、是否需要卸妝、相隔多少時間便要補塗防曬等，大家做戶外運動時記得留意！不少人塗防曬都會犯一個錯誤，即睇最後一張卡的貼士。

👇👇👇點圖即睇消委會4大使用防曬產品貼士👇👇👇

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疫情底下，不少港人趁週末去行山露營，運動時難免汗流浹背，因此穿著透氣、排汗快乾功能優異的運動衫非常重要。消委會的【525期《選擇》月刊 - 多款男女裝運動衣測試表現欠佳 除臭透氣效果差】測試市面上15款男士運動上衣，比較樣本的舒適度（透水氣度、排汗快乾度）、異味控制表現（抗菌、消臭表現）、耐用程度及纖維成分，以5分為滿分。

其中一款有名氣的運動品牌上衣各項表現最出色，是以上15個樣本中唯一獲5分的運動上衣。有個日本牌子運動衫性價比超高！👇👇👇即睇下圖消委會評測15款男士運動上衣👇👇👇

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不少人週末行山遠足，大太陽下最怕曬黑，甚至曬出「兩截色」，不少山友都會帶上防曬手袖。市面上有不少防曬手袖聲稱排汗快乾兼透氣，但事實是否如此？消委會的【502期《選擇》月刊 - 防曬手袖價格與舒適度懸殊 聲稱涼感手袖效果與一般手袖相若】測試市面20款防曬手套，比較樣本的紫外線防護效能、涼感及舒適程度、耐用程度、纖維成分吻合度等，發現過半數樣本的排汗快乾功能欠佳。

👇👇👇點下圖看消委會評測20款防曬手袖 👇👇👇

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同場加映：露營達人評9類人不適合露營

疫情爆發的關係，港人未能外遊，因此不少人選擇與好友或一家人去露營，享受大自然。不過台灣山系YouTuber「Campfire營火部落」的達哥分析9種人不適合去露營包括對衛生環境非常講究、手機不離手的朋友，他們都難以真正享受露營的樂趣。所以新手們去露營前記得先睇睇自己有無以下特質！

👇👇👇按下圖睇山系KOL分析9種不適合露營人士👇👇👇

想知仲有哪些人不適合去露營，立即點擊內文：露營達人評9類人不適合露營 去camp想休息、沒有這種知識勿跟風