撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-04-21 18:18

蘋果Apple發佈最新系列產品，當中包括有追蹤功能的新產品AirTag，不少網民都腦洞大開，開發產品的另類用途。

傳聞已久的AirTag，終於正式亮相。大小就如一個5蚊銀仔，可以利用iPhone 11/12的Find my（尋找）app來追蹤位置，主打尋找失物的功能。不過有網民發現，AirTag的「威力」，可能遠超想像，分分鐘可以用來捉姦。

傳聞已久的AirTag，終於正式亮相。大小就如一個5蚊銀仔。

👇👇👇按圖看AirTag的13個另類用途👇👇👇

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你有甚麼強逼症習慣？最近有連登網民發文「有冇人有啲好奇怪嘅強迫症」，引來大量網民留言，分享自己的古怪習慣，才發現原來不少強迫症，只得香港人才有。

👇👇👇按圖看17個香港人獨有的強逼症👇👇👇

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常說廣東話博大精深，不過古文當真沒有最深只有更深，相信大家讀書時，都學過不少詩詞。「窈宨淑女，駟馬難追」、「有朋自遠方來，雖遠必誅」、「路見不平，拔足狂奔」是否有點熟口面，但又好像怪怪的？這些古詩詞的另類crossover，帶來了抵死又啜核的新意義，睇多兩睇，分分鐘連原句都會忘記。

👇👇👇按圖看32句被玩壞了的古詩👇👇👇

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【同場加映】Angelababy｜17個名人超路人英文名 蘇民峰秒變業餘、小豬勁老餅

Angelababy最近被內地導演要求改名，指不應該用英文名在內地「搵食」，引起網民熱烈討論。自稱「第7代導演」的內地演藝圈人士劉信達，指Angelababy明明有中文名「楊穎」，「她為什麼還在用洋名？」，直斥她明明是中國人，是上海人，卻一直用洋名。Angelababy名字辨識度高，不過有不少藝人如果以英文名搵食，辨識度會直線下降，一秒變路人。

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