撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-02-18 17:41

Angelababy最近被內地導演要求改名，指不應該用英文名在內地「搵食」，引起網民熱烈討論，不少名人的英文名原來都十分路人，如果用英文名行走江湖，立即霸氣盡失。

自稱「第7代導演」的內地演藝圈人士劉信達，指Angelababy明明有中文名「楊穎」，「她為什麼還在用洋名？」，直斥她明明是中國人，是上海人，卻一直用洋名。Angelababy名字辨識度高，不過有不少藝人如果以英文名搵食，辨識度會直線下降，一秒變路人。

Angelababy最近被內地導演要求改名，指不應該用英文名在內地「搵食」。

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不少藝人後生時都非常靚仔，黃秋生是混血小鮮肉生，梁朝偉更加是一個MK仔。同時，亦有不少人為了在娛樂圈打拚而改了藝名，有的只是改名字，有些更連姓都改埋，甚至由中文變英文。例如一代潮人陳冠希、創造出「skr」等潮語的吳亦凡，原來也不是他們的原名，而他們的原名只可以說…真的非常普遍。一個好的藝名可以令人印象深刻，小編不禁幻想，如果他們用真名出道，跟一個路人有沒有分別。

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你可以想像到皮膚白雪雪的古天樂嗎？有頭髮的張衛健你又見過嗎？不少男星愈老愈有男人味，但他們後生、仍是小鮮肉時，可是帥得不得了。放在今天的標準，也絕不輸蝕呢！

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同場加映：周柏豪勁MK、阿嬌頭上有鞋墊、楊明也中伏 11個慘不忍睹古裝造型

周柏豪近來主演的內地網絡電影《混世四猴：神猴歸來》上架，造型被網民瘋狂吐槽，不止樣衰更MK味濃，大至范冰冰、迪麗熱巴、劉詩詩等國際影星，小至TVB小生楊明、李逸朗，歌演兩棲藝人鍾欣潼、周柏豪等，全部都中過古裝造型伏，髮型是出事重災區，當中不少獲一致負評，成為演員生涯的黑歷史。

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