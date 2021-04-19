撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-04-19 12:15

小時候你試過誤會甚麼？小編至今都不明白為什麼「乙個」不是指兩個，而是指一個。有連登網民開PO發問，指自己以為納粹黨是「納稅黨」，要納好多稅，笑翻一眾網民。但其實原來大家小時候對中文也有很多誤解，你又有沒有以下的誤會呢？

連登網民「大灣區揸lift人」發文，指自己以為納稅黨當初滅亡的原因，是因為要人民交太多稅，引來過千正評及大量留言，分享自己年少無知時的有趣誤會。

小時候你試過誤會甚麼？小編至今都不明白為什麼「乙個」不是指兩個，而是指一個。

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廣東話俚語千奇百怪，「食屎食着豆」、「屙尿都隔渣」、「飽死荷蘭豆」你又知道是甚麼嗎？有網民好奇發文「有乜廣東話俚語係好少聽得到?」引來大量留言分享愈來愈少聽的廣東話。

👇👇👇按圖看15句廣東話俚語👇👇👇

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小巴落車你會點叫？有連登網民開PO「一人一個小巴落車站名奇怪叫法」，引來大量網民留言，前面有落、轉彎有落已經是家常便飯，原來有不少人都會用舊地名叫落車，甚至將樹當成標誌物，搞笑得來又貼地。

👇👇👇按圖看16個香港獨有叫落車方式👇👇👇

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【同場加映】Angelababy｜17個名人超路人英文名 蘇民峰秒變業餘、小豬勁老餅

Angelababy最近被內地導演要求改名，指不應該用英文名在內地「搵食」，引起網民熱烈討論。自稱「第7代導演」的內地演藝圈人士劉信達，指Angelababy明明有中文名「楊穎」，「她為什麼還在用洋名？」，直斥她明明是中國人，是上海人，卻一直用洋名。Angelababy名字辨識度高，不過有不少藝人如果以英文名搵食，辨識度會直線下降，一秒變路人。

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