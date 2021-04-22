蔣雅文離婚｜9個90後女神現況如何　有人閃婚離婚、有人回歸平淡

撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-04-22 18:51

90後的女神之一，蔣雅文（Mandy）在Instagram貼出一張婚紗獨照，正式宣布結束7年婚姻，當年的女神由單身變人妻，又由人妻回到單身。這9個回憶中的女神，現在怎麼了？

現年38歲的蔣雅文在2014年與台灣老公朱經雄結婚，隨後更移居台灣，昨日（21/4）在Instagram分享一張婚紗獨照，並指與「前夫」有「互相尊重選擇的權利」，宣佈離婚。不少網民對女神經歷大感唏噓，亦不禁想起那些年大家都愛上過的女神們，不少人已經淡出幕前，各有自己的際遇。

蔣雅文（Mandy）在Instagram分享一張婚紗獨照，宣布已與朱經雄離婚。（IG@yawen_j）

👇👇👇按圖看9個90後女神現況👇👇👇

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藝人為轉運和星途都會突然改名，踏入30歲的網絡女神杜小喬近日也在IG貼出新名，引起網民熱議。其實不少90後眼中的女神眨下眼已入行多年，當中更有不少已年過30歲，《開罐》為大家熱數了23個已過３字頭的女神近況，當中有人已做了媽媽，也有人已淡出娛樂圈。

👇👇👇按圖看23位已經3字頭的女神👇👇👇

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大馬女神李元玲，不時在社交平台分享美照及練琴片段。不過最近受邀上網台直播訪問時，卻突然被要求即場伴奏，結果表現失準，更因網友批評突然憤而離場，引起網民嘩然。網絡上有不少音樂女神都十分有料，除了唱歌彈琴，BASS、小提琴一樣識。這10位網絡上的音樂女神，令人眼前一亮。

👇👇👇按圖看10位網絡音樂女神👇👇👇

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同場加映：水著女神小倉優香收一億拍AV？3年前一夕爆紅今日當小三人財兩失

日本寫真女星小倉優香身材出眾爆紅，一出道已經萬眾矚目，只出了兩本寫真集就宣佈「封胸」，不過人氣有增無滅，風頭可謂一時無兩。到底當年的水著女神，為何會由一夕爆紅，淪落至人財兩失？近日宣佈改名為「小倉Yuuka」重新出發，不過又引起新一輪風波，今次竟然跟AV有關！

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