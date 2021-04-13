撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-04-13 19:19

試當真、小薯茄、熊仔頭、啱Channel等四個香港人氣YouTube Channel於4月12日宣佈合作，上傳了一幅大合照，引起網民哄動，期待四個channel擦出的火花。這幅YouTube界的世紀合照中，總共有30位貨真價實的年輕人，以下為你介紹他們的基本資料，並附上他們的Instagram帳號。

試當真的游學修表示：「改朝換代真的要開始了！」網民非常期待，更形容他們是YouTube界的復仇者聯盟。（游學修Facebook）

【1】試當真

由2020年10月開始營運，成員包括游學修、許賢、蘇致豪等，大部分創作班底為前「學舌鳥 Mocking Jer」、「CapTV擷電視」、「金剛crew」成員，影片搞笑得來又有深意。👇👇👇按圖看試當真成員介紹及IG👇👇👇

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【2】小薯茄

2014年11月正式開始營運，成員大部分出身於香港浸會大學電影系，包括程仁富（程人富）、蔡曉童（童童）、吳冰（阿冰）、關浩傑（阿J）以及後期加入的鄧麗英（麗英），影片主打生活共鳴及兩性關系，亦有笑話系列。👇👇👇按圖看小薯茄成員介紹及IG👇👇👇

【3】FHProductionHK

傳說中的熊仔頭，是四個channel中最早成立的，特色是男主會戴上鬆弛熊的頭套拍片，主打兩性共鳴事，亦捧紅過不少素人女神，當中最紅的要數港女娘娘杜小喬（現改名杜以辰）。👇👇👇按圖看FHProductionHK成員介紹及IG👇👇👇

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【4】啱Channel

2013年創立，主要為其他品牌創作並製作廣告，於2017年正式成立為公司。2019年成立「ArmUbuy」網購平台。創辦人之一曾達恩（混血肥仔）同時亦身兼創作總監及演員。👇👇👇按圖看啱Channel成員介紹及IG👇👇👇

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藝人為轉運和星途都會突然改名，踏入30歲的網絡女神杜小喬近日也在IG貼出新名，引起網民熱議。其實不少90後眼中的女神眨下眼已入行多年，當中更有不少已年過30歲，《開罐》為大家熱數了23個已過３字頭的女神近況，當中有人已做了媽媽，也有人已淡出娛樂圈。

👇👇👇按圖看23位已經3字頭的女神👇👇👇

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同場加映：鍾培生專訪｜親自回應連登仔挑機 一條問題令他瞬間變臉爆粗

鍾培生一向惹火，特別在連登討論區，有時真身上連登，回應網民提問，刀光劍影，花生滿滿。《開罐 Opener》挑選了20個連登PO，鍾培生即場回應尖銳問題，更答到爆晒粗！

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