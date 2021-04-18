撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-04-18 07:00

椎名空作為史上首名出櫃的女優，自然充滿話題性，不過在競爭激烈的環境下，光有話題性不足以令她生存。出道至今六年戲路多元，雖然戲路廣令她成為片商寵兒，不過真正令她成為頂級女優，卻另有原因。

椎名空作為一名老將，至今仍活躍於一線女優之中。她的故事一直為廣大影迷所津津樂道，除了她是女同性戀，卻又可以跟男優啪啪啪之外，當年跟另一位女優月島菜菜子的戀情，更令人唏噓。除了AV之外，她亦經常為性小眾發聲，參與大大小小的平權運動，圈內圈外都有著不小的影響力。

椎名空作為一名老將，至今仍活躍於一線女優之中。

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不少朋友對桃乃木香奈的印象就是大食、可愛等等，不過可以在AV界屹立5年，又怎會是無能之輩？作為幾乎是唯一一個正面擊敗全盛時期的三上悠亞的同期女優，桃乃木香奈到底是個怎樣的人？原來她曾到過香港，更認為香港男仔是理想對象；又試過同米津玄師傳緋聞？

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說起深田詠美，老司機的第一個反應很可能是「她很搞笑」，對於一個本業是AV女優的人來說，這樣的印象可以說是前無古人，而她的影片成績也絕不失禮，長居銷售榜前列，成功背後卻絕非偶然。雖然靠著整容引起關注，不過真正令她成為行內頂尖份子的，翻身企穩的，卻是...

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同場加映：AV界灰姑娘相澤南12件往事 人氣墊底翻身成黑馬影后背後充滿洋蔥

2019年AV影后相澤南，在頒獎台上啜泣，事前沒有人想到她會勝出，連她自己也沒想到會有這一日。這位AV界公認的灰姑娘，事業一路坎坷，被好友出賣、經理人多次病倒、人氣低迷，她是如何在多次困境低谷成AV影后？對比出道就萬眾矚目的女星，相澤南可謂是草根中的草根，每一次轉機的出現，背後卻都有一個命運的玩笑。

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