撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-04-23 17:07

《尋人記》節目完結，不過近日在網上出現了另一個跨越20年的尋人故事，一名已移居外國的港媽，竟然在facebook上找回了兒時喜歡上的《YES!》男神，二人更互相聯絡，才發現原來故事中另有故事！

網民「Christina Chin Wing Leung」在Facebook群組「90年代回憶」中發文，指自己20年前，在《YES!》雜誌城市驚喜欄目中，很喜歡一位名為Daniel的男生，更會偷偷寫信給對方，內容是：「你是什麼星座呢？你喜歡什麼類型的女生呢？」，寫完信後，Christina 扮作要上街幫媽媽買菜。「其實是偷偷地，把信件放入巴士站旁邊的信箱內...唔知道Daniel會不會回信呢？」結男她一等就就等了20年。

Daniel是當年「城市驚喜」人氣王。

其實她較早前已經貼過一次Daniel的照片，並輕輕帶過「我好似寫信過俾佢，等到而家，都沒有回覆！」結果帖文一出，竟然引來了本尊現身留言「呢個月內覆」，起初網民以為他只是路人講笑，後來才發現他就是Daniel！

這段小情緣，不只跨越了20年，現在更跨越了半個地球，因Christina已結婚並移民外國。正當網民為二人的「重逢」嘖嘖稱奇時，Christina發現了更驚人的事情，原來當年Daniel沒有回信竟的原因是？原來他們當年曾經多次擦身而過卻不知？隨著二人的溝通，更多答案和巧合浮出水面。這個帶著淡淡遺憾的經歷，感動了許多網民。一起來看看到底當年發生了甚麼事吧！

👇👇👇按圖看Christina和Daniel的故事後續👇👇👇

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小時候你試過誤會甚麼？小編至今都不明白為什麼「乙個」不是指兩個，而是指一個。有連登網民開PO發問，指自己以為納粹黨是「納稅黨」，要納好多稅，笑翻一眾網民。但其實原來大家小時候對中文也有很多誤解，你又有沒有以下的誤會呢？

👇👇👇按圖看15件小時間誤會了的事👇👇👇

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廣東話俚語千奇百怪，「食屎食着豆」、「屙尿都隔渣」、「飽死荷蘭豆」你又知道是甚麼嗎？有網民好奇發文「有乜廣東話俚語係好少聽得到?」引來大量留言分享愈來愈少聽的廣東話。

👇👇👇按圖看15句廣東話俚語👇👇👇

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日本寫真女星小倉優香身材出眾爆紅，一出道已經萬眾矚目，只出了兩本寫真集就宣佈「封胸」，不過人氣有增無滅，風頭可謂一時無兩。到底當年的水著女神，為何會由一夕爆紅，淪落至人財兩失？近日宣佈改名為「小倉Yuuka」重新出發，不過又引起新一輪風波，今次竟然跟AV有關！

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