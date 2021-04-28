撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-04-28 07:00

不少名人都會被邀請製作蠟像，成為展覽館的招牌。不過整得靚就還好，整得樣衰的話，分分鐘成為流傳千古的笑話。網絡上一直流傳一批毀容級蠟像圖片，有的就算有人名對照，都難以想像是同一個人。

有網民指該批照片主要來自四川華鎣山的一間蠟像館，本來蠟像館默默無聞，可是它出產的山寨貨實在太醜，反而在網上掀起了一波討論。《開罐》搜集了七個名人的蠟像成品，先讓大家看看蠟像，之後再開估，估中晒當你贏。

這三個明星是誰？

👇👇👇按圖開始挑戰👇👇👇

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現年38歲的蔣雅文在2014年與台灣老公朱經雄結婚，隨後更移居台灣，4月21日在Instagram分享一張婚紗獨照，並指與「前夫」有「互相尊重選擇的權利」，宣佈離婚。不少網民對女神經歷大感唏噓，亦不禁想起那些年大家都愛上過的女神們，不少人已經淡出幕前，各有自己的際遇。

👇👇👇按圖看9個90後女神現況👇👇👇

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藝人為轉運和星途都會突然改名，踏入30歲的網絡女神杜小喬近日也在IG貼出新名，引起網民熱議。其實不少90後眼中的女神眨下眼已入行多年，當中更有不少已年過30歲，《開罐》為大家熱數了23個已過３字頭的女神近況，當中有人已做了媽媽，也有人已淡出娛樂圈。

👇👇👇按圖看23位已經3字頭的女神👇👇👇

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同場加映：水著女神小倉優香收一億拍AV？3年前一夕爆紅今日當小三人財兩失

日本寫真女星小倉優香身材出眾爆紅，一出道已經萬眾矚目，只出了兩本寫真集就宣佈「封胸」，不過人氣有增無滅，風頭可謂一時無兩。到底當年的水著女神，為何會由一夕爆紅，淪落至人財兩失？近日宣佈改名為「小倉Yuuka」重新出發，不過又引起新一輪風波，今次竟然跟AV有關！

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