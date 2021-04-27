撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-04-27 18:23

DJ出身，港台助理廣播處長周國豐請辭，不少網民驚覺，當年聽開的DJ今日原來已經位高權重。不知甚麼時候開始，愈來愈少聽電台了，這11位陪著90後長大的DJ，現在怎麼了？

廣播署長李百全於今年3月上任後，周國豐是第4名請辭的中高層，將於7月9日離任。周國豐DJ出身，去年9月才接任港台助理廣播處長一職，曾在港台主持多個音樂節目。除了周國豐之外，90後不論是港台、商台、新城，都有令人印象深刻的節目和DJ，你還記得幾多？他們的近況又如何？

灘叔、余迪偉、阿Bu，看到三人的照片都已經有聲。

👇👇👇按圖看11個陪90後長大的DJ現況👇👇👇

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現年38歲的蔣雅文在2014年與台灣老公朱經雄結婚，隨後更移居台灣，日前在Instagram分享一張婚紗獨照，並指與「前夫」有「互相尊重選擇的權利」，宣佈離婚。不少網民對女神經歷大感唏噓，亦不禁想起那些年大家都愛上過的女神們，不少人已經淡出幕前，各有自己的際遇。

👇👇👇按圖看9個90後女神現況👇👇👇

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藝人為轉運和星途都會突然改名，踏入30歲的網絡女神杜小喬近日也在IG貼出新名，引起網民熱議。其實不少90後眼中的女神眨下眼已入行多年，當中更有不少已年過30歲，《開罐》為大家熱數了23個已過３字頭的女神近況，當中有人已做了媽媽，也有人已淡出娛樂圈。

👇👇👇按圖看23位已經3字頭的女神👇👇👇

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同場加映：水著女神小倉優香收一億拍AV？3年前一夕爆紅今日當小三人財兩失

日本寫真女星小倉優香身材出眾爆紅，一出道已經萬眾矚目，只出了兩本寫真集就宣佈「封胸」，不過人氣有增無滅，風頭可謂一時無兩。到底當年的水著女神，為何會由一夕爆紅，淪落至人財兩失？近日宣佈改名為「小倉Yuuka」重新出發，不過又引起新一輪風波，今次竟然跟AV有關！

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