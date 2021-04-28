撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-04-28 16:05

韓國長壽綜藝節目《Running Man》的始祖成員李光洙，日前宣布因為健康問題從節目下車，將會於下月24日進行最後一次錄影。作為節目的靈魂人物，這11年間，光洙曾經創造過很多經典埸面，《Opener》與大家重溫其中10個最爆笑的瞬間！

【1】EP1：自介落大雨

2010年7月11日首播的《Running Man》，由劉在錫、金鐘國、HaHa、池錫辰、李光洙和宋仲基作初代成員。在首次錄影時，成員和嘉賓在戶外進行拍攝工作。就在光洙進行自我介紹期間，竟然下滂沱大雨，其他成員只忙著擋雨和照顧嘉賓，沒有人在意光洙的介紹。

【2】EP3：傻瓜光洙的誕生

曾經有不止一位粉絲在節目中向光洙大喊「光洙哥哥不是傻瓜」，令人真的有一刻懷疑難道他真的是傻瓜？光洙的「傻瓜」形象，早在第3集已經出現。當時，他們正在進行跳水台的比賽，光洙站在7.5米高的跳台上，露出非常猶豫又害怕的表情，但同時又貪婪10米高的跳台。

【3】EP143：命中注定生雞蛋

2013年4月28日播出的「超能力K房」特輯中，成員和嘉賓在進行抽雞蛋遊戲。在一盤雞蛋中，只有一隻是生雞蛋，如果抽中生雞蛋，就會輸。被「綜藝之神」眷顧的光洙，竟然連續兩次抽中生雞蛋。

【4】EP169：找到合適落腳點的蝴蝶

2013年10月27日播出的《尋找自由的鑰匙》特輯中，成員和嘉賓都被戴上頭盔，需要在每場比賽中勝出，才能獲得開鎖的機會。在開場時，一隻飛蛾曾經飛到金鐘國的頭盔上，李光洙隨即乘機拍打他。之後，另一隻蝴蝶竟然降落在光洙的鼻子上，給金鐘國一個報仇的機會。

【5】EP171：完美落水

在2013年11月10日播出的「韓國怪獸」特輯，成員和嘉賓進行水上保齡球比賽，需要在浮床上將自己的身體滑出去並撞推保齡球樽。其中光洙在出發前，以超真緻的態度預備，誰知一滑出去便「完美落水」。

【6】EP216：虛驚一場的過橋挑戰

在2014年10月12日播出的「英雄的歸還」特輯，成員裝扮成不同的英雄人物進行比賽。其中一個環節，製作組於兩幢大廈之間設置了一條橋，橋下面設有安全網和氣墊床，令人誤會是要成員跨過那條橋。光洙是第一個上去挑戰的人，他被蒙著雙眼，戰戰兢兢地完成了挑戰，才發現剛剛他過的橋，根本就不是兩幢大廈之間的那條橋！

【7】EP391：萬步計黑化

在2018年3月11日播出的《隨機旅行》特輯，李光洙、宋智孝、HaHa和嘉賓李相燁前往釜山進行比賽，他們每人都有一個萬步計，最後萬步計步數最高的人，就會被罰。在比賽期間，「出貓王」李光洙經常偷取別人的萬步計偷偷為他們增加步數。

【8】EP407：錯過timing的忍笑大賽

在2018年7月1日播出的「意外的旅程」特輯，成員和嘉賓前往英國接受懲罰。其中有一個環節為忍笑比賽，大家都出盡渾身解數忍其他人笑。其中光洙多次被人哄笑之後，他決定落重注本，將整塊面塗上藍色變成「光凡達」。不過，就在他準備好的瞬間，卻響起時間到的鐘聲。

【9】EP520：豐富的表情演技

在2020年9月13日播出的「幸運的趣味生活競賽」中，李光洙、池錫辰、金鐘國、宋智孝去了跟森巴舞老師學跳舞，老師要求他們以面部表情表達出不同的情感，光洙超豐富的表情演技成功逗笑了在場的所有人。

【10】EP520：魔音演唱獅子王

跳完森巴舞之後，成員去了學唱「acapella」（無伴奏合啪），李光洙、梁世燦、劉在錫、宋智孝為同一隊。其中光洙負責擔任主唱部分，但他頻頻走音，聽到在場的人捧腹大笑。

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李光洙8個不為人知的魅力

光洙在節目中為求獲勝不擇手段的形象，時常逗得觀眾捧腹大笑。或許以後再難見到《RM》中的「容陷愛」身影，讓我們再重溫光洙8個不為人知的致命魅力。

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