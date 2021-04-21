與V@BTS、權玄彬撞樣！4個韓男表演逆天化妝術　毒L秒變超帥偶像

開罐
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化妝不再只是女生的專利！4名韓國男生早前登上YouTube頻道잼스터的節目，即場化上偶像妝及set頭，公開超驚人變化。其中一名男生化妝後更被於現場視察的2名現役女偶像指與防彈少年團的V撞樣？

K-POP偶像在表演時通常都會化妝示人。為了吸引觀眾的視線，就連男偶像都會化一些比較誇張的妝。隨著時代轉變，人們對男生化妝的接受程度已經逐漸提高，不少韓國男生外出時都會化輕易的妝。近日，YouTube頻道잼스터邀請了4名平時會化妝的YouTuber，於節目上公開由素顏至變身成為偶像的過程，令觀眾嘩然。

▼▼▼點擊圖片查看4名男生的變身過程▼▼▼

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