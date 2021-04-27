撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-04-27 07:00

一個稱職的代言人，除了要定期替品牌進行宣傳工作之外，保持良好正面的形象都是十分重要的責任。在履行合約期間，若果被傳出任何負面消息的話，不但會被取消代言資格，甚至需要倒過來向廣告商賠償。所以，形象越良好的藝人，自然就能得到更高廣告費。以下6名女偶像出身的韓國女星，就是近年的廣告寵兒，其中允兒每次代言費只少都有260萬港元！

韓星的收入，除了來自拍劇、出歌、創作之外，有大部分都是來自廣告代言的收益。形象越好的星，就會有越多廣告商支持。而以下這6名女偶像（出身）的韓國女星，就是近年的廣告界女王。

▼▼▼點擊圖片查看６大廣告女王▼▼▼

+ 35 + 35 + 35

👉 按此睇更多韓國狗血愛情故事👈

7個零負評韓星

韓國男星金正賢近日醜聞不斷，根據多間韓媒報道，他3年前跟少女時代成員徐玄於劇集《時間》合作期間，多次無禮對待對方，令對方淚灑片場。雖然被金正賢冷酷對待，但徐玄沒有公開對金正賢作出任何負評，亦盡自己的責任宣傳劇集，專業的表現被網民盛讚。除了她之外，以下這些韓星都是公認的「模範生」，出道以來甚少捲入爭議。

+ 17 + 17 + 17

同場加映：6個曾被批無禮韓星

今年年初憑著《哲仁王后》人氣急升的韓國男星金正賢，繼上周被D社大爆他跟《愛的迫降》同劇女演員徐智慧秘密約會一年後，日前再被爆料指他3年前與少女時代成員徐玄拍劇期間對對方無禮。除了金正賢之外，以下這些韓星都曾經被批評無禮、耍大牌。

+ 6 + 6 + 6

點擊原文查看完整內容：金正賢行為劣評如潮 與徐玄觸碰後立即消毒 6個曾被批無禮韓星