撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-04-29 18:56

前AV女優須藤早貴，捲入懷疑殺夫指控，丈夫是野崎幸助，擁有上億身家的日本77歲富豪。事件轟動日本，亦令網民好奇到底AV女優有甚麼吸引力？引退之後的女優，又是過著怎樣的生活？

野崎幸助曾出自傳講述「用30億日圓包養4000位女性」，於2018年迎娶22歲嫩妻須藤早貴後，突然因急性興奮劑中毒在家倒斃，享年77歲。當時有人將矛頭指向年輕的妻子，可惜未有決定性的證據。最近警方終於行動，正式拘捕須藤早貴，再度引發網民關注。其中一個討論重點，是引退女優的生活，原來都如此「多采多姿」。究竟其他引退後的女優，是過著怎樣的生活呢?

前AV女優須藤早貴，捲入懷疑殺夫指控，丈夫是野崎幸助，擁有上億身家的日本77歲富豪。（FNNプライムオンライン/YouTube擷圖）

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今井夢露，也許大家不太熟悉，不過對於日本人來說，她可說是「國家之恥」，又同時是「國家之光」，她既是奧運滿滑雪選手，又是一名AV女優，因為一個失誤而沉淪13年，近來大爆自己由小到大有情緒病，更令她的重生之路感動萬千網民。

當年被喻為天才滑雪少女的今井夢露，一次冬奧失誤後被國民唾棄，今年1月更發文，指自己患上創傷後壓力症候群、躁鬱症、失眠障礙等，部分是由於過去曾受到心理創傷。而她的面對方式是「只要現在幸福就好」。文章一出令網民更感唏噓，因今井夢露的人生經歷大風大雨，由國民天才變成陪酒女、AV女優，最後卻重拾滑雪板重生，目標是2022年冬奧。這13個故事，助你認識經歷被日本媒體形容為「絕壯」的女生。

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椎名空作為一名老將，至今仍活躍於一線女優之中。她的故事一直為廣大影迷所津津樂道，除了她是女同性戀，卻又可以跟男優啪啪啪之外，當年跟另一位女優月島菜菜子的戀情，更令人唏噓。除了AV之外，她亦經常為性小眾發聲，參與大大小小的平權運動，圈內圈外都有著不小的影響力。

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同場加映：AV界灰姑娘相澤南12件往事 人氣墊底翻身成黑馬影后背後充滿洋蔥

2019年AV影后相澤南，在頒獎台上啜泣，事前沒有人想到她會勝出，連她自己也沒想到會有這一日。這位AV界公認的灰姑娘，事業一路坎坷，被好友出賣、經理人多次病倒、人氣低迷，她是如何在多次困境低谷成AV影后？對比出道就萬眾矚目的女星，相澤南可謂是草根中的草根，每一次轉機的出現，背後卻都有一個命運的玩笑。

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