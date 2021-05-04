撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-05-04 18:10

高登有傳因為財困面臨執笠危機，有網民指出，高登每月虧損情況不斷加大，廣告量亦愈來愈低，直言「高登執笠之期，指日可待」。高登作為不少網絡文化的起源，如果就此走入歷史，的確令人唏噓。

小丑神是高登圖騰。

近日在高登論壇出現一則貼文，指「高登處於結構性財困」愈蝕愈多，又指總部已由九龍灣搬至低成本工業大廈，目前只剩3至4名核心員工，之前實施會員免廣告，導致廣告量流量大趺。不少網民對高登或會執笠感到可惜，指高登當年幾乎一手塑造今時今日的網絡文化。👇👇👇按圖看高登改變網絡世界10件事👇👇👇

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網民做過的瘋狂事，又點止推高GME股價？人一多，連軍事基地都夠膽闖，還記得早前有人號召火影跑衝入51區嗎？別以為只得外國才有黐線佬，香港一樣有一堆，另外台灣更有PTT鄉民合力起底，破解拐帶小女孩的男子身份，成功阻止悲劇發生！

👇👇👇按圖看8件網民做過的瘋狂事👇👇👇

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大馬女神李元玲，不時在社交平台分享美照及練琴片段。不過最近受邀上網台直播訪問時，卻突然被要求即場伴奏，結果表現失準，更因網友批評突然憤而離場，引起網民嘩然。網絡上有不少音樂女神都十分有料，除了唱歌彈琴，BASS、小提琴一樣識。這10位網絡上的音樂女神，令人眼前一亮。

👇👇👇按圖看10位網絡音樂女神👇👇👇

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同場加映：水著女神小倉優香收一億拍AV？3年前一夕爆紅今日當小三人財兩失

日本寫真女星小倉優香身材出眾爆紅，一出道已經萬眾矚目，只出了兩本寫真集就宣佈「封胸」，不過人氣有增無滅，風頭可謂一時無兩。到底當年的水著女神，為何會由一夕爆紅，淪落至人財兩失？近日宣佈改名為「小倉Yuuka」重新出發，不過又引起新一輪風波，今次竟然跟AV有關！

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