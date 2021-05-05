撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-05-05 18:09

ViuTV節目《擊戰》，邀請十名本土女鼓手進行選秀，主持人是KB（LMF鼓手）、Mirror Anson Kong江𤒹生和Yoshi余逸思。十位女鼓手各有所長，有的更大有來頭，曾在頒獎禮上跟五月天、獅子合唱團等同台競爭。

節目播出後引起網民關注，驚訝女鼓手們個個身懷絕技，哪怕是衣著比較少布，一直被嘲「賣肉」的女生，都獲得導師認同殺出重圍。另一方面，參賽者中更有二子之母，為了湊小朋友而放棄夾BAND，不過基本功仍十分扎實，令網民感嘆「老兵不死」。

參賽者之一Fing Fing經常以性感裝束打鼓。（ig@fing_n）

👇👇👇按圖看10個參賽者起底👇👇👇

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大馬女神李元玲，不時在社交平台分享美照及練琴片段。不過早前受邀上網台直播訪問時，卻突然被要求即場伴奏，結果表現失準，更因網友批評突然憤而離場，引起網民嘩然。網絡上有不少音樂女神都十分有料，除了唱歌彈琴，BASS、小提琴一樣識。這10位網絡上的音樂女神，令人眼前一亮。

👇👇👇按圖看10位網絡音樂女神👇👇👇

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藝人為轉運和星途都會突然改名，踏入30歲的網絡女神杜小喬也在IG貼出新名，引起網民熱議。其實不少90後眼中的女神眨下眼已入行多年，當中更有不少已年過30歲，《開罐》為大家熱數了23個已過３字頭的女神近況，當中有人已做了媽媽，也有人已淡出娛樂圈。

👇👇👇按圖看23位已經3字頭的女神👇👇👇

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同場加映：水著女神小倉優香收一億拍AV？3年前一夕爆紅今日當小三人財兩失

日本寫真女星小倉優香身材出眾爆紅，一出道已經萬眾矚目，只出了兩本寫真集就宣佈「封胸」，不過人氣有增無滅，風頭可謂一時無兩。到底當年的水著女神，為何會由一夕爆紅，淪落至人財兩失？近日宣佈改名為「小倉Yuuka」重新出發，不過又引起新一輪風波，今次竟然跟AV有關！

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