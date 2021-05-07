撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-05-07 18:57

男團MIRROR一連六場演唱會5月6日於九展開show，成為全城熱話。場內場外一樣熱鬧，鏡粉們除了入場支持，更為每一個成員改編小時候的啦啦隊口號，搞笑得來又順口，不如試試睇show時一齊打call？

《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》演唱會於九展Star Hall舉行，12位成員以黑白武士造型登場，演出《ASAP》、新歌《WARRIOR》等作品，場內氣氛高漲。三個小時的表演毫無廁所位，同場有member們的solo環節，不如學埋呢幾句應援call，到時畀個「大驚喜」佢哋？

《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》演唱會於九展Star Hall舉行。（資料圖片）

👇👇👇按圖看MIRROR 14句啦啦隊應援call👇👇👇

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唔止場內熱鬧，場外應援一樣熾熱，一齊睇睇鏡粉們有幾勁！

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ViuTV節目《擊戰》，邀請十名本土女鼓手進行選秀，主持人是KB（LMF鼓手）、Mirror Anson Kong江𤒹生和Yoshi余逸思。十位女鼓手各有所長，有的更大有來頭，曾在頒獎禮上跟五月天、獅子合唱團等同台競爭。

👇👇👇按圖看10個參賽者起底👇👇👇

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大馬女神李元玲，不時在社交平台分享美照及練琴片段。不過早前受邀上網台直播訪問時，卻突然被要求即場伴奏，結果表現失準，更因網友批評突然憤而離場，引起網民嘩然。網絡上有不少音樂女神都十分有料，除了唱歌彈琴，BASS、小提琴一樣識。這10位網絡上的音樂女神，令人眼前一亮。

👇👇👇按圖看10位網絡音樂女神👇👇👇

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同場加映：水著女神小倉優香收一億拍AV？3年前一夕爆紅今日當小三人財兩失

日本寫真女星小倉優香身材出眾爆紅，一出道已經萬眾矚目，只出了兩本寫真集就宣佈「封胸」，不過人氣有增無滅，風頭可謂一時無兩。到底當年的水著女神，為何會由一夕爆紅，淪落至人財兩失？近日宣佈改名為「小倉Yuuka」重新出發，不過又引起新一輪風波，今次竟然跟AV有關！

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