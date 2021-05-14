MIRROR團名源於魯庭暉中學時期經歷　12個音樂組合名字背後的故事

撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-05-14 16:58

MIRROR開完演唱會，大家意猶未盡，今日（5月14日）ViuTV董事兼總經理魯庭暉的中學同學兼老友沈旭暉，在Facebook爆出一段二十年前的往事，原來當年中學的一個經歷，令魯庭暉對「MIRROR」有不一樣的情意結。

魯庭暉及沈旭暉當年是皇仁書院的同學，亦曾一起參選學生會。沈旭暉今日（14日）在Facebook發文，指最近有一位好朋友離世，對方當年是學生會的競爭對手，而魯庭暉跟那位同學之間的故事，竟間接促成MIRROR的出現。

MIRROR的名字竟與ViuTV董事兼總經理魯庭暉中學經歷有關。（資料圖片）

👇👇👇按圖看12隊音樂組合名字背後的故事👇👇👇

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MIRROR開完演唱會之後，又有新搞作！姜濤和阿Jer（柳應廷）據指將在9月27日，與唱作歌手林家謙及R&B歌手Tyson Yoshi（程浚彥），共同參與拉闊音樂會。不少主流樂迷都好奇，到底誰是Tyson Yoshi？在地下音樂界擁有極高人氣的Tyson Yoshi，是本土的R&B歌手，以一首《Christy》紅遍中港台，連姜濤都喜歡他的作品。姜濤的第七張單曲《MASTERCLASS》，都有Tyson Yoshi的影子。原來一切都是無意之舉？

👇👇👇按圖看Tyson Yoshi到底咩料👇👇👇

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MIRROR一連六場演唱會於九展開show，成為全城熱話。場內場外一樣熱鬧，鏡粉們除了入場支持，更為每一個成員改編小時候的啦啦隊口號，搞笑得來又順口，不如試試一齊打call？

👇👇👇按圖看MIRROR 14句啦啦隊應援call👇👇👇

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同場加映：水著女神小倉優香收一億拍AV？3年前一夕爆紅今日當小三人財兩失

日本寫真女星小倉優香身材出眾爆紅，一出道已經萬眾矚目，只出了兩本寫真集就宣佈「封胸」，不過人氣有增無滅，風頭可謂一時無兩。到底當年的水著女神，為何會由一夕爆紅，淪落至人財兩失？近日宣佈改名為「小倉Yuuka」重新出發，不過又引起新一輪風波，今次竟然跟AV有關！

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