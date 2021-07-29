經常會看到在談戀愛的人會有這樣的說法：「如果他真的愛我，他就應該很貼心，並知道我想要什麼，還會努力滿足我的需要......」似乎那個人的伴侶沒有讀心術、抑或做不到這些，就成了不夠愛甚至不愛的實錘鐵證。當然，在現實世界中，很少有人可以做到完全讀懂對方的想法，畢竟很多人都把「愛情」這種事給夢幻化，我們在親密關係中的需求，當然不可能像故事裡那樣，被心上人恰好滿足。
每個人對愛的理解，不可能完全相同
根據國外的臨床心理學家、婚姻諮詢師 Randi Gunther 的觀察，他認為：人們其實很少會需求同樣的親密度，這也是我們常講「在愛情裡，總有一個人比另一個多愛那麼一點」的原因。
當我們對一個人心生愛意時，會傾向於以自己認為是「愛」的方式表達出來，也希望能得到來自對方的、相似方式的回應。
但是，當對方的表達與我們期待的方式不同時，我們很可能會錯過並忽略彼此「愛的表達」，接著被「不安全感」所困擾，因此減少關係中的親密與聯結。
那麼，如何才能理解不同的人表達愛的不同方式呢？
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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】