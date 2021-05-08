兩性相處｜「神奇比例5:1」吵架原則　倆口子從此打風都打唔甩？

撰文： 女人迷 最後更新日期： 2021-05-08 11:02

兩個人在一起，爭論難免，而你知道吵架也有分健康與不健康的嗎？想維持長期穩定關係，專家提出「神奇比例 5：1」原則，並證實比較幸福的夫妻，通常都可以予以落實。

當我們與另一半交往久了，或進入婚姻關係，我們難免會有衝突的時刻。不論今天是誰對誰錯，或者其實沒有對錯，你們感覺到兩個人都受傷了。你可能會對此有點焦慮，這次的吵架，會傷害到我們的感情嗎？要如何知道它不會留下永久的創傷？如果我們要繼續走下去，要如何去化解這一次的「阻礙」？

美國心理學研究人員和臨床醫師 Dr. John Gottman 對此提出適用於夫妻間的「神奇比例 5：1」，也就是每一次消極、負面的互動，都需要五次積極的互動作為平衡；他發現，比較幸福的夫妻，通常來自於他們能夠做到這樣的平衡。相對的，不快樂的夫妻往往比較少進行積極的互動；而若彼此間的正負面互動是 1：1 或者更少，這是不健康的，也可能表示你們正處於分開的邊緣，搖搖欲墜。

我們都知道吵架要和好，但你可能不知道，做到這點，你們將可以獲得更穩定與健康的伴侶關係。

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什麼是關係中的負面互動？

兩個人長期相處在一起，情緒難免，生氣難免；而的確，「憤怒」其實並不一定會損害婚姻。Dr. John Gottman 在《婚姻成功或失敗》一書中解釋道，只有摻雜的批判、蔑視，或帶有防禦性的憤怒情緒才會對婚姻產生負面的影響。

其中，每次的負面互動都會消耗大量的情感，這也就是為什麼它會需要有五個積極互動予以平衡。而你也不要擔心，這些負面互動也會發生在健康的婚姻關係中。只要它能夠好好地被修復，你們之間取而代之的，將會是更多的理解與共鳴。

找到至少五個正面互動，打造健康婚姻關係

根據 John Gottman 的論點，可以走得長久的夫妻終究有他們的「秘密」──透過正面互動，他們能讓彼此間的衝突變得溫和，繼而得以被修復。以下幾個是穩定伴侶經常使用的正面互動清單，你準備好你的筆記本了嗎？

打造健康伴侶關係的正面互動方式（點擊放大閱讀）▼▼▼

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以上幾個正向互動的提案，也不只用於衝突或情感低潮時；建議每對伴侶可以從日常就開始做起，建立你們之間愛的語言。當正面能量持續滾動而飽滿，你們的關係也會越來越健康，越來越強壯。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「常吵架，會影響感情嗎？」諮商師：比較幸福的伴侶，爭吵時也保有這些習慣】