【兩性相處】你和伴侶仍有牽手？拖手保持感情溫度　關係更穩定

你和伴侶間，還常常牽手嗎？從心理學到科學都證實，牽手能讓彼此的情感更穩定與更長久。牽手是傳遞訊息，告訴他我在這裡、我在意你；真正成熟的關係，是吵完架還會記得在馬路上牽你的手。

結婚多年，你們仍有牽手嗎？按圖看看「牽手」如何讓你心動▼▼

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夫妻深夜時光，今天不聊峰迴路轉的，或如何精進自己的性愛技巧，而是想帶大家回到一個最簡單卻重要的親密連結——牽手的日子。

當你遇上一個人，你們在靠近彼此的第一個瞬間，可能就是拉起他的手。

牽手為什麼讓人心動？當你看到大街上有老爺爺和老奶奶還牽著手散步，又為什麼會莫名地嚮往？從心理學到科學角度，都能解釋牽手之於伴侶間的意義。不論你過去有沒有意識到，牽手是從你內心一種很純粹的渴望，所出發的行為；它也有多重的訊息——我想你、我喜歡你、你很重要，我想保護你。

牽手：一百個心動的理由

好啦，其實沒有一百個心動理由，但可以有一百次心動的機會，準備好了我們就開始：

1.我們的手，其實非常敏感

手佈滿豐富的血管和神經，譬如你會喜歡觸摸舒服的被單或衣服，並因此感覺愉快，或有把它們通通帶回家的衝動。手很敏感，也懂享受，若被喜歡的人牽著手，你的大腦將釋放催產素，讓你有幸福的感覺。

2.牽手，也像是在說我愛你

心理學家 Matthew Hertenstein 進行研究後指出，我們能透過手的觸摸來精準地傳遞內心的不同情感，並讓對方感受到你的情緒。因此，若你的伴侶有困難時，也許什麼也別說，但握住你的手；牽手將讓你們感覺到彼此呼吸同步、情感流通。

3.觸碰將減少壓力

在你突然收到驚嚇，或感覺到不安時，你的第一個反應是什麼？很多時候，我們會本能地拉住身旁伴侶的手。臨床心理學家 James Coan 指出，當人們在壓力大時，透過緊握他人的手，將能有效減緩內心的焦慮。

4.牽手是保護與被保護的渴望

除此之外，牽手行為也和安全有關。例如父母在過馬路時會握住孩子的手，以確保他們的安全；這樣的童年行為也能移轉到成人後的浪漫關係——我想把你拉在我的身邊，讓你被我的愛所包圍而感到安心。

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那親愛的，今晚要不要牽手睡覺？

看到這問自己一個問題：你上次和伴侶牽手是什麼時候呢？走在馬路上的時候，兩人窩在沙發看電影的時候，也許都是我們經常拖著彼此手的場景。然而，若想再靠近一點，想有更親密的連結，今晚開始試試牽手睡覺吧！

睡眠期間，你以為自己已經失去意識，另一半如何將不會有太多影響。但其實，睡著後的觸摸，也被認為是夫妻關係品質的重要指標。根據英國赫特福德大學（University of Hertfordshire）心理學教授 Richard Wiseman 於《科學日報》報導中指出，即使夫妻間各自有不同的睡覺姿勢，但在入睡後有肢體接觸者，將比那些沒有的人更加快樂。

一個人雖然躺在你旁邊，但當你們只是各自睡去，會讓你不禁有疏離的感覺。而同時，睡著時往往又是我們最脆弱的狀態。因此，若能在此時牽著彼此的手，手掌附近有脈搏，有汗腺，你以此感受他生命此刻的狀態，你會睡得更加安詳與幸福。

你也許也有過幾次經驗，當白天醒來時，發現他牽著你手，心裡回油然而生一股很甜蜜的感受。

牽手會讓你平靜下來、牽手代表我想跟你走很久，不論你醒著對我說話，或者睡著了進入夢鄉，我一直在。

問他，今晚夢裡，你要不要陪我。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「睡醒發現他牽著我手」夫妻深夜時光：真正成熟的關係，會常常牽手】