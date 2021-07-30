男人總愛說自己多強、多猛，但事實上可能並非總是如此，特別是對征戰經驗豐富的人來說，難免偶爾遇到「車輛發不動」或「熄火」等失常狀況；在這裡，也收集了些許前人的血淚經驗以及解決方案，提供諸兄弟參考。

文：頌雅山人, Daniel Hsu（GQ Taiwan）



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1. 心理面：告訴自己我可以

心理狀態引起的臨場勃起困難其實相當常見，它多半是因為緊張，比如對手看起來身經百戰，或是首度參與多人活動，於是就讓人對自己產生了「我可以嗎？」、「我會不會是小雞雞？」之類的懷疑，因而讓身體難以進入興奮狀態，有時候甚至會變得更萎縮。

這時候告訴自己「我可以」、「沒有輸的理由」，將懷疑、害怕的想法，轉化成肯定、積極的意念，或甚至「反正就這幾十分鐘，撐一下就過去了」(有那麼難熬嗎？)，就有機會改善心理造成的暫時性勃起問題。

即使這並不容易，也不是一兩次就能成功，但還是要試著處理。

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2. 飲食：適度補充特殊元素

雖然目前已經有藥物能「強制」性器官出現反應，然而對大多數、並非真正生病的人來說，用適度控制飲食來提升性反應，是比較適切的方式。

最基本、常聽到的，是透過飲食來補充與性激素產生相關的「鋅」；除此之外，被許多宗教視為修行禁忌、會擾亂心性的某些辛香料，也被認為能有助勃起，可考慮酌量攝取(但就不能悟道了)。

不過許多辛香料都有氣味不佳、容易困擾睡眠等狀況，因此要特別注意清潔、避免在睡前食用，以免還沒開戰就把對方熏跑，或是整晚睡不著，反而糟糕。

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3. 運動：調整強度與種類

運動能鍛鍊肌肉與體能、耐力，也是強化性能力的重要方式，然而有時在面對魔王級對手之前，實在不適合把自己操得太累，因此適度降低運動強度，以保留體力，也是可以考慮的方向。

對已經「運動上癮」、「不動身體就會覺得奇怪」的人來說，除了還是可以進行適度運動之外，也可以同時試著進行瑜珈與靜坐，讓身體在不過於勞累的狀況，仍可以得到運動、伸展與舒展的效果。

在重要時刻，將體力保留下來，以對付應該對付的人，讓對方知道厲害！

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【大人性教育】為性事加溫 Ep04：車震是門學問

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【大人性教育】突然「熄火」怎麼辦 Ep01：3 件平常就該為「出征前」做的準備！】

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