性愛冷知識︱高溫會殺精子　地獄廚神身受其害　焗桑拿可避孕？

許多人都知道，適合精子製造與生存的溫度，最好是略低於人體的 36 度以下；也因此，男性陰囊在大多時候，都呈現相當敏感且靈活的狀態，會因為溫度改變而擴張、收縮，而且大多時候摸起來是「涼涼」的。 文：頌雅山人, Daniel Hsu（GQ Taiwan）

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所以當陰囊周邊環境溫度提高的時候，最直接的作用，就是可能會對精蟲的生成造成影響，甚至引起精蟲的休克與死亡；在先前也有許多研究顯示，經常使用桑拿的男性，也容易出現精蟲活動力下降、數目減少的狀況。

最有名的例子，應該是地獄廚神 Gordon Ramsay：他的夫人 Tana Ramsay 在 2006 年接受英國衛報（The Guardian）訪問時，曾表示 Gordon Ramsay 因為有精蟲數目的問題，導致他們夫婦不容易自然懷孕，所以後來採用了人工方式受孕；至於可能的原因，則被認為是廚房的高溫工作環境導致。

事實上，基於相關理論與例子，早期也曾經有「高溫坐浴避孕法」出現，方式則是讓男性以坐浴的方式將陰囊浸泡在熱水中，並認為這樣就可以殺死精子，而達到不戴套、可中出但不懷孕的目的。

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不過「高溫坐浴避孕法」遠比聽起來麻煩，因為它並不是讓蛋蛋泡一下熱水就沒事了；首先，水溫的要求要夠高，再來則是最好要把附近的「整套系統」都泡進去，而且多半建議要進行 15 到 20 分鐘才算完整，這過程不但麻煩、又久，還簡直就要熱昏人。

但最重要的還是它的效果並沒有保證，畢竟我們不知道那一包裡面的真實狀況到底怎樣，感覺這個方式在 1970 到 1980 年代似乎讓很多人中過招，所以當時生育率還挺高的；如果從陰謀論切入，或許這根本是各國政府為了讓人民「增產報國」的假消息？

使用桑拿的狀況也相當類似，雖然它的確有降低懷孕的可能，但效果並無法確認，而且失敗的代價實在太高，這種相當不靠譜的方式實在不值得為它冒風險，我們也明白為了不戴套上陣男人這些年來很努力地想出各式各樣的藉口，或是想靠著什麼不同偏方來說服伴侶（或說服自己）但如果不想提早有人幫你慶祝父親節的話建議還是使用比較科學、穩定的方式比較好，除了wear your mask之外，wear your condom也是很重要的，又或者更終極地去做個絕育手術，除了要注意染病風險之外，你可以一輩子享受無套一身輕的爽快。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【大人性教育】聽說……高溫會殺精子？那是不是就可以不用戴套了？】