性愛冷知識｜食生蠔可壯陽係真定假？即睇食物增加性慾五大原因

食物可以讓您性慾增加嗎？還是這只是您腦海中產生的虛幻效果呢？若是您有這個疑問，想必您已經閱讀了數千篇文章關於這些知識的文章。大多數的研究顯示，確實有些食物能夠增強性慾或增加性慾，而最普遍作為壯陽藥的食物就是蠔(Oyster)。以下將為您一一介紹多種壯陽藥(Aphrodisiac)，以及為什麼蠔是大家口耳相傳的天然壯陽藥。 文：Dylan Tang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

什麼是壯陽藥

如果說這個世界上大家都存在的共通點，就是大多數人都想做愛，這也是為什麼會有壯陽藥的存在。壯陽藥是能改善性反應或性慾的藥物。如今，您可以找到壯陽的藥丸，例如：威而鋼(Viagra)，這是目前最受歡迎能夠提升性慾的藥物選擇。除了藥物外，每種文化裡都存在熱門的壯陽食物，例如：巧克力，蘆筍，以及最受大家推崇的蠔。

即睇食物成為壯陽藥的5個原因（按圖了解👇👇👇）

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蠔真算是壯陽藥嗎

當您查看蠔時，它們屬於所有類別。蠔可以生吃或煮熟後再吃。它們看起來就像是女性的外陰部，因此在吃價格昂貴的蠔時，它產生的視覺刺激是大家都一致認同的。因此，不管您生吃、加醋濕濕的吃，這個細嫩且和閃閃發光的食物，確實是會讓人的身體產生不一樣的性變化！

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不過，美國食品藥品監督管理局(FDA)並沒有臨床研究證明蠔壯陽。但從好的方面來說，蠔中的鋅(Zinc)含量很高，而鋅通常被稱為「終極性礦物質」能夠刺激人體的性慾；除此之外，蠔還含有一定量的多巴胺(Dopamine)，這是一種刺激大腦喚醒的神經遞質。因此，至少對於男人而言，每天大量5~7顆蠔，您可能會發現身體會開始產生微妙的雄性變化。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：吃牡蠣當壯陽藥？真真假假報您知】