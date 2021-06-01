撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-06-01 13:23

要數近期最有話題的韓國組合，除了BTS推出全新英文單曲《Butterfly》之外，還有以下這隊史上最初的「美顏filter男團」Mad Monster。不論是官方YouTube、IG、MV、甚至打歌舞台的照片或影片，他們都落重濾鏡，P圖P到變形。近日，他們在一段影片中終於公開了真面目......

根據官方資料顯示，Mad Monster於2017年7月7日出道，由1999年出生（22歲）的Tan和2000年出生（21歲）的Jay Ho組成。出道4年一直沒有甚麼知名度的他們，終於在今年4月憑著新曲《Mine Rudolph》爆紅！由MV預告至正式MV，他們都落重美顏濾鏡，眼大面尖頭細又磨皮，P圖P到變哂形。

▼▼▼點擊下圖查看MAD MONSTER落重filter照片▼▼▼

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雖然落重filter，但網民似乎非常受落這套宣傳方式，MV發布至今1個月，已經累積超過600萬點擊率，而他們更受邀登上音樂節目《M!Countdown》打歌。不少網民非常期待他們以「真身」出演音樂節目，但電視台竟然破例讓他們繼續落濾鏡出演，成為史上首隊「以全filter出演音樂節目的組合」。雖然落重filter，但因為舞蹈有多個以手遮面的動作，不時令filter失效，成員的臉「時大時細」，非常爆笑。

▼▼▼點擊下圖查看MAD MONSTER上音樂節目▼▼▼

不少網民在觀看MV和打歌片段時，疑似看見他們的真面目，發現他們與YouTube頻道「빵송국」的兩名搞笑藝人郭範及李昶浩扮演撞樣。就著是此爭議，郭範和李昶浩發布影片向觀眾「道歉」，指「為了增加曝光率和知名度，利用了deep fake技術在Mad Monster的MV中出現，欺騙了觀眾」。不少網民笑言，「其實一早就知道是他們」，又開玩笑說「要告他們欺騙觀眾」、「看到原圖之後要脫飯」。

▼▼▼點擊下圖查看MAD MONSTER真身▼▼

▼▼▼《MINE RUDOLPH》MV▼▼▼

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