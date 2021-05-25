李昇基女友李多寅大起底　母曾演《大長今》奸角、生父繼父是罪犯

撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-05-25 13:52

韓國知名男演員李昇基，日前認愛少6歲女星李多寅。雖然他們只是拍了半年拖，但男方已經急不及待帶女方見家長，更有傳他們即將結婚。不過，消息傳出後，不少人都不太看好這段關係，而李昇基更因為女方而捱罵，《Opener》為大家揭開李多寅的神秘面紗，原來她的家族在韓國已臭名遠播？

曾被譽為「女婿最佳人選」的34歲韓國男星李昇基，日前被韓媒大爆跟比他少6歲女星李多寅秘密交往，而「最強狗仔隊」Dispatch亦貼出多張李昇基帶女方見嫲嫲的照片，力證二人關係非比尋常。事後，女方透過經紀公司大方認愛。據悉，二人因為打高爾夫球而變得親近，大約半年前開始拍拖。

Dispatch貼出多張李多寅與李昇基約會照片／Dispatch圖片

消息傳出後引起網民熱烈討論，並紛紛起底李多寅，發現她的家人原來都「大有來頭」。媽媽和姐姐都是知名演員，但繼父和生父竟然都是罪犯？一起看看關於李多寅的5件事！

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5個擁最多Hermès韓星

Hermès（愛馬仕），是其中一個最受歡迎的法國名牌。由於不是「有錢就一定買到」，所以擁有它的人，亦是身分的象徵，不少明星都是它的愛好者。而以下5名韓國女星，就是它的超級粉絲。其中一名更是Hermès巴黎總店的VVIP顧客！

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同場加映：富裕家庭出身韓星

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