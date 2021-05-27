撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-05-27 16:33

NETFLIX原創韓劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》近期大熱，不少觀眾大讚劇集有意義，更稱它為「本年度最催淚韓劇」。事實上，遺物整理師在多個國家是真實存在的職業，故名思義是幫過身的人整理遺物。在韓國任職遺物整理師越10年的金新星（譯音），亦是這套劇集的參考人物之一。日前，他接受韓媒《首爾新聞》的專訪，分享他的工作日常。

韓國最早入行的遺物整理師

現年46歲的金新星，於2009年開始入行，是韓國其中一個最早出現的遺物整理師之一。在成為遺物整理師之前，他是一名殯儀策劃師，「小時候，一名很親近的朋友突然去世。在葬禮上，我看著那位殯儀策劃師，就想『如果我做這些工作好像也不錯』，便通過朋友介紹入行」，一做就做了10年。那麼，他為甚麼會從殯儀策劃師轉為遺物整理師？

▼▼▼點擊圖片查看金新星成為遺物整理師的契機▼▼▼

解構工作流程

金新星表示，顧客一般都是死者的家人還是屋主。在接到委託電話後，他就會帶同所需的裝備出動到現場。每次出動的收費，包括拋棄廢物費、人工費、消毒費，以一個10坪（約355呎）的單位為例，費用為200至250萬韓圜（港元1.3至1.6萬），而整項工作需要大約7至8小時。

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最深刻的一次

從事遺物整理師超過10年的金新星，見盡各種不同的事件，當中最令他深刻的一次，是大約10年前，一宗兒子親手殺死母親8個月後才被揭發的案件。他形容，因為屍體被棄置在單位內8個月，所以屍臭味真的「非常難除」。

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不再接死者為孩子的委託

金新星表示，基本上他都不會「挑工作做」，不過，有一類型的委託，他也不會接———就是死者為小孩的委託。幾年前，他曾經接過一宗死者為小孩及爸爸的委託，令他心痛不已，更留下了心理陰影。

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常被質疑私吞財物

金新星表示，作為遺產委託人，是會直接接觸到死者的所有遺物，當中包括一些值錢的東西，例如金錢、金器、珠寶等。不少委託人都曾經質疑過他中飽私囊，說一些很難聽的說話，不過，這些都不是他感到最心酸的事。

他嘆息，不少死者家屬最緊張的不是死者有甚麼遺言留下，而是急不及待去尋找死者的遺產，「試過有家屬比我們更先進入死者的房間內，連鞋都沒有脫就直接踩上死者的床上翻找，弄得房間就像有賊入屋一樣混亂」。

金新星認為，能替死者進行「最後一次搬家」，是一件很美麗的事。／《首爾新聞》

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