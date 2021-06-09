撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-06-09 22:00

近期台灣肺炎疫情嚴峻，一天要看 YouTube 好幾個小時的台灣小編，近日發現不少台灣網紅創作者 Youtuber 阿滴、志祺七七、反骨、韋禮安、啾啾鞋…紛紛拍名為「我也是」主題的影片，掀起話題。

原來最初的發起者，是下面這一位長相甜美、歌聲好聽、被許多網友稱作「超越國民初戀」的YouTuber「163 braces」（朵雲），靠著清新脫俗的歌聲翻唱歌曲而竄紅的她，日前上傳一支約10 秒標題為「我也是」的影片，影片中朵雲說到：「你是不是也想給自己放一個長假，但是沒辦法？沒關係，我也是，OK？」最後抿嘴微笑+ OK 的手勢，成為整個系列影片的經典動作。 （記得打開 cc中文字幕！）

▼▼▼點圖查看甜美發起者「163 braces」（朵雲）美照▼▼▼

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短短數天「我也是」影片吸引了87 萬觀看次數，網友紛紛表示戀愛了，還寫下「不知道為什麼9 秒鐘的影片看起來好長」、「這個ok 心跳漏一拍」、「你是不是也重播這部片好幾次？沒關係，我也是。」

▼▼▼點圖查看台灣YouTuber們的模仿照▼▼▼

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