YouTuber靠普通爆紅？彭昱凱一條片觀看次數破億　髮型似足八兩金

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-01-27 19:30

曾登上2019年「台灣Youtuber近30天觀看量」第9名的日常型YouTuber彭昱凱（阿凱），在當時觀看量達1495萬，內容一鏡到底完全沒剪接、後製，引發熱議，近日其中一部拍攝女兒手作的影片更突破1.1億的觀看數，讓PTT又掀起「彭昱凱到底是誰？」的討論。

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本業為汽車業務！彭昱凱訂閱數高達82.5

本業為汽車業務的彭昱凱頂著一個招牌豬哥亮頭，現在擁有82.5萬的訂閱數，贏過許多全職YouTuber，他的影片以日常為主，拍攝自己的工作日記、女兒日記，偶爾也會開箱各種年節禮盒、零食以及科技產品，一天的出片量有時可高達5至6支。

由於彭昱凱在影片中常常拍到在地下室車庫有法拉利，賓利，賓士，寶馬等豪車，還有10幾個室內停車位，網路上一直有「彭昱凱為什麼這麼有錢」、「有沒有彭昱凱的八卦」等討論。

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女兒哭泣影片點閱飆1.1億！網友解密：演算法的威力

最引發熱議的是在5年前上傳的「寶貝日記」，紀錄女兒與老婆手作的過程，觀看數竟高達1.1億，其他像是和女兒玩砸派機、大怒神、盪鞦韆等，觀看數皆突破2000萬。

有網友表示，「有些可能是機器人洗的，又或者演算法的關係」、「YT判定給小孩看的好像容易很高」，有人認為影片流量能這麼高是多虧演算法的威力，稱它為「YouTube bug的受益者」。

彭昱凱分享拍片初衷！網讚：很真實的人

YouTuber「我是老爸，我不要當爸」曾訪問過彭昱凱本人，彭昱凱透露，一開始拍影片只是想要紀錄生活，沒有想靠拍影片的收入為生，影片下面也有許多網友讚賞彭昱凱，「創作者的清流」、「很真實的一個人」、「影片剪都沒剪過但還是會看完、「有讓人放鬆的魔力」。

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