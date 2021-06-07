撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-07 22:00

「保持冷靜，不要被對方的話影響。」一名女網友日前分享從「被分手」到復合男友的過程，並列出8項如「找到分手原因」、「斷聯一陣子」等「復合攻略」，希望能幫助情侶間的感情問題，引來不少網友大讚實用，還紛紛想向該名網友「討LINE」聊聊內心事。但她也提到「我說的也都不一定符合你的對象～ 一定要再自己多判斷喔。」

一名女網友日前在Dcard發文提到自己脾氣很差，加上對方家人不希望男方交女友後影響課業等因素，被交往1年多的男友分手。她事後反省自己並未好好珍惜對方，「其實我男友條件也不是說真的好到不行，但和他相處很自在很開心，才決定說什麼都要把他追回來。」整理出8項復合撇步，表示這祕訣雖然是耍心機，但自己也要做出彌補跟努力，「讓他看見你的心意！」、「會給他空間，不把他搞得裡外不是人」。

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該文引來不少網友向該名女子討LINE期盼解決感情問題，也有網友理性總結，「記得嗎？你們的感情結束了！但現在結束不代表永遠結束了，回到原本他喜歡你的樣子，做好你自己，別顧慮他別在意他的反饋。」、「把自己顧好了感情才會順遂，把問題解決了，感情才有走到最後的基礎。」

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