復合｜再見亦是情人？盤點10大食回頭草理由：奉子成婚、寂寞都係

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-01-24 12:01

關於到底該不該吃回頭草，網路上總是有各式各樣的說法，有一派人認為吃回頭草是地獄輪迴，但也有人認為和舊愛重新開始並沒有什麼不對，畢竟無論是分手還是離婚，兩人關係斷開的那一瞬間，其實彼此也都重新歸零，更能在分開時放下過去的錯誤，進而有所檢討和改變。回頭草像是一把雙面刃，讓人重溫昔日過往的美好，但也會清清楚楚看見彼此的傷疤和不愉快的痕跡，今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數劇關鍵引擎》，帶大家看看吃回頭草的人有哪些超現實的復合理由！

第10名：沒有新對象害怕寂寞

有些人吃回頭草沒有什麼複雜的理由，既不是心靈成長了也不是恍然大悟，純粹就是遲遲沒有遇到看得上眼的新對象，這麼簡單易懂的理由。

房子太大床太空，比起相看兩厭，沒人陪更可怕，不如跟前任待在一起，兩個人總強過一個人，就算是抱持著沒魚蝦也好的豁達心情，吃一把熟悉的最對味的回頭草也甘願囉！

第9名：已經原諒錯誤改善關係

有些分手是因為當下不可饒恕的過錯而導致，可能是劈腿、可能是欺騙，相信有經驗的人一定很清楚那種既生氣又失望的心情。

有句話說得好，人在怒火中燒的時候是最沒有判斷力的，甚麼都聽不進去，當然更不可能彼此坐下來思考解決方法。事過境遷以後，有不少人願意原諒對方重修舊好，畢竟人不是完美的，改正錯誤變成更好的人也算是一種值得鼓勵的成長呀！

第8名：了解並接受彼此的優缺點

和舊愛重新走到一起，很多時候也是因為徹底了解、並接受對方和自己不一樣的地方，之前爭執的事情，分手想過之後，許多人開始接納彼此的不同。

其實，對自己、對別人都放輕鬆點看待，畢竟一百個人有一百種性格，再契合的情侶也終究是兩個不同的靈魂啊！只有彼此包容和妥協，才能夠取得最佳平衡值，再次穩穩地一起走下去。

▼▼按圖放大，吃回頭草的超現實復合理由第七至第一位▼▼

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年09月09日至2020年09月07日，共三年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『吃回頭草復合的原因』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

十大「撿回前任」的超現實復合（DailyView授權使用）

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