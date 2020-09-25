即睇10大最常見分手徵兆　提早察覺另一半想法　要挽回還是解脫？

經營一段感情，需要時間慢慢累積加溫，感情變質也同樣是一種持續性的狀態變化，或許彼此都還沒說出口，但早已在對方的眼神或是舉止發現不對勁，種種分手前兆都顯示有什麼事情將要發生。

今天的DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，蒐羅網友們那些讓人心碎的愛情故事，揭開每段感情面臨分手的結局前，最常出現的徵兆有哪些。如果現在的感情正好面臨這些情況，且中了不少項，可能就要仔細想想，彼此是不是有需要溝通改進的地方，別等到一切都來不及。

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10大分手前兆（DailyView授權使用）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年07月31日至2020年07月29日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『分手前的徵兆』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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