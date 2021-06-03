撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-06-03 16:38

屢破收視紀錄的狗血韓劇《Penthouse》，最後一季即將在6月4日播放！今季每個星期只播1集，相信一定會非常「吊癮」。在開播之前，讓《Opener》與大家一起重溫第2季和預告留下的7大伏線！

《Penthouse》，出自「狗血教母」金順玉編劇之手。故事背景發生在一幢高尚大廈「赫拉宮殿」，住得越高層，就代表地位越高，而住客都為了攀得更高而出盡各種手段。故事主線圍繞3個家庭，分別是住在頂樓的沈秀連（李智雅飾）家、住在85樓的千書真（金素妍飾）家、以及千書真死對頭吳允熙（柳真飾）家。

大部分主演都因為「閔雪雅殺人事件」而被判入獄。／《Penthouse 3》劇照

第2季的結尾，拋出了多條伏線。其中最令人感到震驚的，應該就是羅根李（朴恩碩飾）似乎被炸死的場面。在第3季開播之前，讓記者跟大家一起重溫7大伏線。其中有網民憑著第3季的開場片段，就斷定羅根李已死？！

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精神科醫生：這4個角色絕對是神經病

韓國精神健康醫學系專家吳振勝（譯音）於YouTube頻道VIDEOMUG節目上作客，分析《Penthouse》一眾主角的精神狀態，其中有一個角色更被醫生形容為「無藥可救」！

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《Penthouse》7名子女背景解剖

在《Penthouse》飾演子女的7名年輕演員，有些是已經活動多時的童星出身演員，亦有些是觀眾較陌生的新晉演員。

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