撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-03-03 15:18

人氣韓劇《Penthouse》，目前正在播放第2季，劇中一班子女雖然名義上只是配角，但戲份及重要程度不輸父母。上周播放的第4集，講述陳智熙飾演的Jennie，終於說出自己被周碩京（韓智賢飾）、河恩星（崔藝彬飾）、李旼赫（李泰彬飾）欺凌的真相。乘著這套劇的熱潮，一起看看在劇中的7名子女的現實背景是怎樣。

崔藝彬、陳智熙、李泰彬、韓智賢、金永大（左至右）／《Penthouse》劇照

《Penthouse：War in life》，講述一班住在高尚大廈「赫拉Place」的住客，為了攀得更高而出盡各種手段，不惜謀害子女、甚至殺人。故事主線主要圍繞3個家庭，分別是住在頂樓的沈秀連（李智雅飾）家、85樓的千書真（金素妍飾）家、以及千書真死對頭吳允熙（柳真飾）家。劇集於今年2月19日正式播放第2季，而故事主線亦由一班父母，轉移到子女身上。

第4集劇情講述裴露娜（金賢秀飾）重新回到青雅藝高上學，再次被河恩星（崔藝彬飾）、周碩景（韓智賢飾）欺負／《Penthouse》劇照

在《Penthouse》飾演子女的7名年輕演員，有些是已經活動多時的童星出身演員，亦有些是觀眾較陌生的新晉演員。

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