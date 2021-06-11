撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-06-11 07:00

2021年過了一半，大家有沒有多了幾句口頭禪？ERROR人氣急升，不少節目中的用語，及成員掛在口邊的話，都成了日常生活中的新潮語，更有香港潮語進軍台灣，意外引起兩地網民交流。

「咁大件事冇人講？」「知我咩料啦」「死亡行星」等等都是今年才冒起的潮語，在香港可謂無人不識，有時聽到更會會心一笑，不過有一個本土潮語卻不知為何，竟然傳到了台灣，更被台灣網民誤會，意外引起一場港台交流，這18個新潮語，你一定認識！

ERROR為香港貢獻了不少新潮語。（資料圖片）

👇👇👇按圖看18個新潮語👇👇👇

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「躺平」議題持續發酵，社會紛紛討論背後成因、意義，以至年輕人的心態轉變。不過對於香港網民來說，可能會對當中一些名詞不太熟悉，想了解多點卻看得一頭霧水，《開罐》為大家整理了10個關鍵詞語，助你了解「躺平」。

👇👇👇按圖看10個名詞助你了解躺平👇👇👇

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「我直入元朗」、「落街冇錢買麵包」下一句是甚麼？不少90後都一定經歷過唱改歌的時光，過去不少改歌都只可以口耳相傳，更衍生出不同版本，以下這些改歌，你又記得幾多？

👇👇👇按圖看９首改編歌👇👇👇

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同場加映：ERROR自肥企画掀舊作翻煲潮 花姐ERROR遊7大名場面網民看到傻眼

《ERROR自肥企画》播出以來，組合人氣一直水漲船高，更有不少網民及Fans開始翻煲ERROR過去的作品，發現以黐線程度來說，原來自肥企画只是料碎，「花姐ERROR遊」才是真正突破眼球之作。

👇👇👇按圖看7大花姐ERROR遊名場面👇👇👇

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