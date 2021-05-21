撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-05-21 18:40

《ERROR自肥企画》播出以來，組合人氣一直水漲船高，更有不少網民及Fans開始翻煲ERROR過去的作品，發現以黐線程度來說，原來自肥企画只是料碎，「花姐ERROR遊」才是真正突破眼球之作。

《ERROR自肥企画》21日播出最後一集，成員在節目中被死亡行星攻擊、阿Dee的鹹濕荒島俏博士；保錡學結他、搖搖；193同阿冰Ah Gi拍MV；肥仔拍潛入搜查官，令網民「大開眼戒」之餘，更有不少人「路轉粉（由路人轉粉絲）」，翻睇以前的花姐ERROR遊。最近在ViuTV的官方YouTube頻道，上載超過一年的花姐ERROR遊影片，出現不少新的朝聖留言，驚訝原來ERROR可以玩到咁大。

花姐ERROR遊經典一幕：清水健餵193食「屎」。(影片截圖)

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《ERROR自肥企画》播出至今一直是網民關注重點，節目中亦找來不少女生作嘉賓，有網民指節目組十分識貨，因每個女嘉賓都各有特色，而非清一色樣靚身材正。Dee姐、侏羅紀公主、肥妹等《ERROR自肥企画》女嘉賓，樣子不算特別出眾，不過一樣人氣急升，全因在節目中玩得又有笑點，跟ERROR勁有化學反應，大受網民歡迎。特別是樣子跟阿Dee「一模一樣」的，充滿活力的Dee姐陳海寧，更成為連登仔新寵。

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MIRROR開完演唱會，大家意猶未盡，5月14日ViuTV董事兼總經理魯庭暉的中學同學兼老友沈旭暉，在Facebook爆出一段二十年前的往事，原來當年中學的一個經歷，令魯庭暉對「MIRROR」有不一樣的情意結。

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男團MIRROR開show成為全城熱話。場內場外一樣熱鬧，鏡粉們除了入場支持，更為每一個成員改編小時候的啦啦隊口號，搞笑得來又順口，不如試試睇show時一齊打call？

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