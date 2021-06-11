撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-06-11 13:28

經常被網民嘲笑為「肥仔金」的北韓最高領導人金正恩，近日被指減肥成功！最高峰期的體重高達140kg（309磅）的他，最近出席活動時，被發現臉變小，身型亦比之前明顯消瘦，外國有媒體更「憑一個細節」證實他的確變瘦。

神隱一個月後再度出現的北韓最高領導人金正恩，6月4日出席北韓勞動黨政治局的會議。不過，比起會議的內容，外界更為關注的，是金正恩變得消瘦的身驅。美國媒體NK NEWS憑著金正恩的錶帶，力證他真的變瘦了。

金正恩的錶帶格數越來越長／NK NEWS圖片

NK NEWS對比去年11月、今年3月及今年6月，金正恩在出席活動時所戴的錶帶，發現錶帶剩下的格數越來越多，證明他的手碗圍有減小的趨勢。雖然11月與3月的變化不算太多，但6月的錶帶明顯比3月更長，推斷他的體重正在急劇下降。報道亦指，金正恩的體重，由2012年8月約90kg，每年平均上升6至7kg，至近年最高峰期約140kg。

▼▼▼點擊圖片查看金正恩於2020年5月至今的變化▼▼▼

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金正恩以暴瘦的身驅出現後，隨即引起外界的關注，不少媒體都猜測他的健康出現問題。除此之外，亦有媒體指，金正恩有可能因為肥胖而感到有壓力而決心減肥。而北韓當局則否應金正恩出現健康問題的說法。

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金仔13個神秘傳聞

網上早已不斷流傳，大大小小關於金正恩的傳說，例如3歲識開槍、甚至家族有超能力。雖然陸續有消息指，金正恩據並非病重，但他現時的身體狀況，就如他的傳說一樣神秘。

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