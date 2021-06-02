撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-06-02 15:10

在韓劇《愛的迫降》中，女主角尹世理（孫藝珍飾）曾經因為要到平壤拍證件照，而被逼到髮廊剪國家指定的髮型。在現實的北韓中，這條規條是真實存在，不論是男還是女，在儀表和服飾上都有非常多限制。根據北韓官媒《勞動新聞》的報道，金正恩近日頒布「禁穿緊身牛仔褲令」，凡穿著「西方風格服飾」者，都會被送到勞改營。究竟在北韓，衣著還有甚麼禁忌呢？

北韓官媒《勞動新聞》近日發表一篇評論，表示「在歷史上，其他國家沒能建立社會主義制度的原因，都是因為被資本主義的生活方式入侵所致。有見及此，就算只是很微小的資本主義生活方式，我們也需要警戒和將它除去」。

北韓最高領導人金正恩／《YONHAP NEWS》圖片

在發表這篇文章後，多間韓媒引述消息人士報道，指北韓頒布一連串的衣著禁令，違反者將會被送往勞改營。另外，北韓政府青年軍更會成立「時尚警察」，阻止人民穿著「資本主義式」衣著。以下這9種衣著和儀容，就被禁止出現。

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不少脫北者都表示自己在北韓時的確曾經偷看過韓劇。而韓媒《統一MEDIA》曾經在2019年訪問了200名脫北者，調查在北韓最受歡迎的韓劇有哪些。最多人看的，竟然不是《愛的迫降》士兵最愛的《天國的階梯》？

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