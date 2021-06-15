撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-06-15 17:25

還有一個月就放暑假，有沒有已經開始掛住同學仔？中學生活發生的大大小小不同趣事，分分鐘可以記一世！有網民回憶自己中學發生過的「罕見事件」，引來大量網民分享，笑到GAPGAP聲。

連登網民「木子魚日武」發文指自己當年的木工老師，是一個女老師，認為這是十分罕見的事，不過對其他網民來說，似乎只是小兒科，輪流留言出招，分享自己中學遇過的「極罕」黐線事，例如有同學撞MC，竟然40題都錯，有的更連是非題（T/F）都全錯可謂黑仔之王。

同學撞MC，竟然40題都錯，可謂黑仔之王。（《逃學威龍》劇照）

👇👇👇按圖看16件中學罕見黐線事👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

「咁大件事冇人講？」「知我咩料啦」「死亡行星」等等都是今年才冒起的潮語，在香港可謂無人不識，有時聽到更會會心一笑，不過有一個本土潮語卻不知為何，竟然傳到了台灣，更被台灣網民誤會，意外引起一場港台交流，這18個新潮語，你一定認識！

👇👇👇按圖看18個新潮語👇👇👇

+ 14 + 14 + 14

「我直入元朗」、「落街冇錢買麵包」下一句是甚麼？不少90後都一定經歷過唱改歌的時光，過去不少改歌都只可以口耳相傳，更衍生出不同版本，以下這些改歌，你又記得幾多？

👇👇👇按圖看９首改編歌👇👇👇

+ 14 + 14 + 14

同場加映：港原味？講完未？好輪店！廣東話食字招牌廣告合集 香港人先識笑

「你送去邊？」「港原味」。跟「講完未」同音的食店，令保安員誤以為送貨員串串貢，差點釀起爭執，錄音在網上瘋傳，抵死的食字店名笑翻一眾網民。IG專頁「on9eatword」更專門搜集香港地的食字gag，絕大部份是廣東話，只有地道香港人才看得明！

👇👇👇按圖看香港本土食字招牌👇👇👇

立即CLICK入內文睇足本版：港原味？講完未？好輪店！廣東話食字招牌廣告合集 香港人先識笑

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈