疫情10大「不能」痛苦非常！第一冇懸念　你嘅訴求係咪返工返學？

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-06-24 22:00

新冠肺炎爆發至今，大部分民眾都乖乖配合防疫政策，盡量待在家，但長久下來，許多民眾漸漸因活動空間太小、呼吸不到新鮮空氣開始煩躁起來，懷念起能夠自由外出的日子。平時覺得習以為常的事情，如今都成為珍貴的幸福，除了被限制外出、各種休閒娛樂不能做之外，救治病患的醫院成為高危險、容易染疫的地方，導致有些慢性病患者無法回診、領藥，也是相當傷腦筋的問題之一。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，在疫情期間不能做、令網友感到痛苦焦慮的十件事，並告訴你可以怎麼做才能解決煩惱，讓我們彼此加油，一起撐過疫情期間吧！

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年06月04日至2021年06月03日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『疫情期間不能做的事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】