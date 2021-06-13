撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-13 13:47

杜絕「人與人的連結」！高雄市警方查緝色情業防止成為防疫破口，日前在鳳山區一家汽車旅館前查獲一名馬伕及一名女子，還有在飯店房間內逮瞞夫下海接客的少婦，2女供稱因為疫情影響而失業，才下海接客，但不管原因如何，警方還是將3人依法送辦。

小客車如流動妓院 多名被捕女子皆因疫情失業無奈下海（點擊瀏覽案情細節及相關照片）▼▼▼

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高雄刑大隊偵六隊16分隊近日接獲線報，有色情業者於網頁上張貼性交易訊息，並留下LINE的聯絡資訊及援交等相關事項，因此報請高雄地檢署偵辦。警方於10日在鳳山某間汽車旅館外發現曾姓女子下車，步行進入汽車旅館從事性交易工作時，攔查下這部接送她的自小客車，車上除了黃姓馬伕、還發現搭載另一名女子，原來這名王姓女子是於車上待命，等候其他客人，該車宛如行動雞房，隨CALL隨到，車上查獲保險套94個、潤滑劑2條等贓證物。

在汽車旅館被逮的28歲曾女回被帶回警局後，被詢問她怎麼會從事這工作，她忍不住落淚表示，原本是在按摩店有正常工作，因疫情關係店家停業，而丈夫也被減薪每月收入只有一萬元台幣，還要養一個8個月大的小孩，只好瞞著丈夫下海賺錢；另一名31歲王女則說，因疫情關係飲料店歇業，她沒工作，要養6歲兒子，還要拿錢回家照顧中風的母親，只好用此方式賺錢。

全案解送過程警方防疫不敢大意，額溫槍、口罩、酒精、全套防護衣等防疫配備全副武裝，杜絕可能傳染途徑。由於2女子尚未進行性交易，列為證人，馬伕被依《刑法》妨害風化移送高雄地檢署偵辦；3人則依《傳染病防治法》，移請衛生局裁罰。

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