台灣疫情｜YouTuber不顧爆疫辦夜店派對　疑與女子熱吻急忙澄清

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-05-20 19:00

YouTuber小哥哥艾理，以大尺度性事相關主題街訪等影片走紅，擁有49.5萬訂閱支持，近期他卻被網友在IG限動爆料，拍到他在14日台灣新增本土29例、疫情延燒到高雄之際，在高雄夜店舉辦的「小哥哥艾里聯誼派對」仍照常舉辦，活動參與人員不僅未戴口罩，他還被拍到疑似與一名女子在夜店熱吻，引起網友砲轟，對此，他也做出澄清回應。

高雄爆本土案例 小哥哥艾里夜店派對照常舉辦

由小哥哥艾里親自主持的聯誼派對上，幫參與者依照手環顏色，分成綠色找一夜情、粉色單身想配對、藍色死會不要亂三組配對，雖然活動頁面上標明入場時需戴著口罩，排隊時請保持社交距離等注意事項，但網友發現活動上幾乎沒人戴口罩，有人翻出他過往支持防疫的貼文批評「太扯了吧，那天早就已經有說不能那麼多人聚會了」、「笑死，發一些防疫限動跟文章，結果自己就是那種在扯後腿的人」、「真的很低俗」。

▼▼▼YouTuber小哥哥艾理不顧疫情辦夜店派對▼▼▼

夜店喇妹？小哥哥艾里澄清僅主持「不是我熱吻」

對此17日小哥哥艾里發出長文5點澄清，在高雄市府15日宣布八大行業暫停營業後，他已經推掉後續活動，大力否認活動被謠傳是性愛派對，自己是去出席主持活動，把妹熱吻的人根本不是他，強調過去發文支持防疫，是真心為台灣加油「大家害怕疫情的感受，我自己難道就不是嗎」對不理性言論攻擊，他已經封鎖特定帳號，對於有粉專跟特定人士見縫插針炒話題不予置評。

相關圖輯：台灣疫情｜萬華茶室兩人確診 被揭內裏酒池肉林 女子脫衣任客摸

+ 14 + 14 + 14

小哥哥艾里怒槓媒體炒流量：進夜店你看誰有戴口罩？

網路輿論仍不斷延燒，針對媒體轉發文章，他親上火線轟「被炒流量」聲明在還沒宣布第三級警戒前，雖然規定出入夜店皆要配戴口罩、實名制、消毒「但進去夜店裡面，你看誰有在戴口罩」承認身為受邀參加主持活動的表演者「沒戴口罩是我的問題，我道歉，但我真心希望各行各業都能挺過這一波疫情」事後更在自身粉專怒轟媒體與酸民，沒有人替他澄清真相，強調雖然自身影響力有限，但仍希望能為長期被對立、撕裂的社會，增加一點正面能量。

相關圖輯：台灣疫情｜數據推測尚有1400確診者潛伏社區 一個病患可傳染7人

+ 8 + 8 + 8

相關圖輯：台灣疫情｜本土個案增防疫升級 大賣場擠滿民眾搶物資

+ 4 + 4 + 4

延伸閱讀：

台女你撩不起！女中豪傑「打槍金句」登場 網友：最愛這系列

女神正宮遭殃！星國冠希露鳥上遍網美 58支色片瘋傳

痛爆！他肉身實測「點菸器」飄肉香…網友笑瘋：這傻事我也做過

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】