撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-07-01 07:00

近日一位日本實況主HiNas3（Hina），因為太專心打機而一夜爆紅，默默無聞的只有200人收看的小台，一躍成為過萬觀眾的大台，更被觀眾稱為主播中的清流，到底當中發生了甚麼事？

Twitch是一個網上直播平台，匯集世界各地不同的主播，有音樂台、打機台、聊天台等等。當中遊戲直播最受歡型，有技術型主播、有搞笑型主播，亦有露肉型主播，個個出奇招搶收視。Hina亦是其中一位，開播4年，收看人數只得200人，可是在6月的一個晚上，一切都改變了。

Hina開播4年，收看人數只得200人，可是在6月的一個晚上，一切都改變了。（HiNas3＠Twitch）

原來是因為台灣一名擁有50萬Follow的人氣實況主DinTer，直播隨機點開不同主播時，看到Hina的台，被好專心打遊戲的樣子吸引，直言很少看到這麼專心打機的女生，連同當時觀眾一起湧入她的直播間，妹子專心打機，對於人數爆升懵然不知，事後的反應亦十分可愛，人氣亦水漲船高，成為日本近來人氣第一大台，到底這件「DinTer爆破事件」的始末是如何？Hina身上也有不少有趣的小秘密，一起來了解她多一點吧！

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不少網民看過Hina的直播之後，都覺得她直播時更可愛，而她的ig亦不時上載不同風格的照片，由最初的3000人左右，目前已經有4.5萬人追蹤。

👇👇👇按圖看Hina美照👇👇👇

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同場加映：ERROR自肥企画帶挈5個另類少女人氣急升 Dee姐陳海寧成連登新寵

《ERROR自肥企画》節目找來不少女生作嘉賓，有網民指節目組十分識貨，因每個女嘉賓都各有特色，而非清一色樣靚身材正。Dee姐、侏羅紀公主、肥妹等《ERROR自肥企画》女嘉賓，樣子不算特別出眾，不過一樣人氣急升，全因在節目中玩得又有笑點，跟ERROR勁有化學反應，大受網民歡迎。特別是樣子跟阿Dee「一模一樣」的，充滿活力的Dee姐陳海寧，更成為連登仔新寵。

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同場加映：天才滑雪少女今井夢露掉下神壇成AV女優 沉淪13年重回賽場再奪冠

今井夢露，也許大家不太熟悉，不過對於日本人來說，她可說是「國家之恥」，又同時是「國家之光」，她既是奧運滿滑雪選手，又是一名AV女優。當年被喻為天才滑雪少女的今井夢露，一次冬奧失誤後被國民唾棄，沉淪13年。今年1月發文，指自己患上創傷後壓力症候群、躁鬱症、失眠障礙等，更令她的重生之路感動萬千網民。

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