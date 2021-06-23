撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-06-23 18:02

近日一單法庭新聞成為內地網民茶餘飯後話題,，全因案情、判罰、內情都充滿娛樂性，加上有心思細密的網民，發現了案件中細思極恐的小細節，令人心寒。

如果有一日你回到住處，發現你的朋友跟你的女室友正在鬼混偷吃，你會怎樣做？重慶有一名男生正正遇上了這個尷尬場面，他決定拍下影片，然後傳給偷吃男生的女友，最後被女室友告上法庭，結果法院判罰該拍片男生連續15日在微信朋友圈道歉，網民個個化身花生友，本來家醜不外傳，但弄得滿城皆知。可故事遠遠還未結束，有鍵盤柯南分析法院判決書，發現了令人細思極恐的內情。

如果有一日你回到住處，發現你的朋友跟你的室友正在鬼混偷吃，你會怎樣做？

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網民「馬庫斯說」在微博發文稱，收到網友投稿，常有十多歲的男孩出入女更衣室，管理員也愛理不理的態度，也令她很生氣。到底是怎麼一回事？另外，香港不論是泳池還是其他地方的更衣室，都出現過不少令人不安的傳聞，大家看完分分鐘不想再去。👇👇👇按圖看3個更衣室嚇死人傳聞👇👇👇

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「你送去邊？」「港原味」。跟「講完未」同音的食店，令保安員誤以為送貨員串串貢，差點釀起爭執，錄音在網上瘋傳，抵死的食字店名笑翻一眾網民。IG專頁「on9eatword」更專門搜集香港地的食字gag，絕大部份是廣東話，只有地道香港人才看得明！

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同場加映：15句快將失傳的廣東話俚語 食屎食着豆、飽死荷蘭豆點解？

廣東話俚語千奇百怪，「食屎食着豆」、「屙尿都隔渣」、「飽死荷蘭豆」你又知道是甚麼嗎？有網民好奇發文「有乜廣東話俚語係好少聽得到?」引來大量留言分享愈來愈少聽的廣東話。

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