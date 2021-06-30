撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-06-30 18:04

日本歌姬宇多田光，日前在IG出櫃，直言自己「非二元性別者」，引起哄動之餘，亦獲歌迷力撐。更有網民想起她當年初登Music Station的青澀樣子，感嘆時日太快。這9位陪著我們長大的日本歌姬，你仍在聽她們的歌嗎？

宇多田光日前在IG以英文寫下長文，「『Mrs.或Ms，我應該叫你什麼？』我已厭倦了每天被問及『Mrs.或Ms』，以及不得不在『Mrs.、Ms、Miss』之問作出選擇。」獲得廣大網民支持。一代JPOP歌姬勇敢出櫃，勾起網民對那個日本樂壇黃金時代的回憶。

日本歌姬宇多田光，日前在IG出櫃，直言自己「非二元性別者」。

當年互相競爭的對手，如安室奈美惠，已經引退成人人妻；濱崎步雖然嗓子大不如前，仍在舞台上努力，中島美嘉、椎名林檎等亦各有際遇，不變的是，她們過去陪著我們的時光。

9位日本歌姬陪著90後長大：安室奈美惠

9位日本歌姬陪著90後長大：安室奈美惠

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同場加映：新垣結衣的男友視角婚後只屬於星野源 把握機會重溫各大名場面

新垣結衣跟星野源結婚，多少結衣老公們為此心碎。身為國民女神，新垣結衣拍過的廣告和劇集多不勝數，更有大量男友視角名場面，一想到以後星野源可以獨享結衣的丈夫視角和笑容，就恨得牙癢癢，就讓我們重溫一下結衣BB的男友視角照片，之後就沒有機會了...

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同場加映：水著女神小倉優香收一億拍AV？3年前一夕爆紅今日當小三人財兩失

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