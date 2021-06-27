撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-06-27 07:00

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

身體的敏感帶有很多，哪一個才是最敏感？不同的部位又該如果刺激？

身體的敏感帶有很多，不過哪一個才是最敏感？不同的部位又該如何刺激？只要用對方法，要一秒撻著另一半絕對不難。香港情趣頻道主持人Choco，列出了身體8敏感部位，更逐個教大家如何調情，原來乳頭也只是排第三！

👇👇👇按圖看8大敏感部位👇👇👇

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在學習成為「金手指」之前，首先要搞清楚一些基本觀念，不少人都以為用手指令另一半興奮，只要夠快就可以，又或者參考成人影片中男優的手法，其實是「亂摷一通」，只會適得其反令女生毫不享受性愛樂趣。而且手指按摩分為外陰（陰蒂）和陰道（G點）按摩，先教大家陰蒂按摩。

👇👇👇「金手指」入門陰蒂篇👇👇👇

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金手指是如何練成的？其實唔難！繼陰蒂按摩的手法之外，今次教大家手指性愛的另一式，刺激女生的另一個要點：G點。相信大家都知道，如果女生可以在前戲中高潮的話，在做愛時就會更易高潮，學習以下這5步，給她一個大驚喜吧！

👇👇👇「金手指」進階：G點按摩篇👇👇👇

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同場加映：男女必學床上7個加分細節位 千萬別做這件事

床上也許你可以花招百出、一夜七次，但如果你沒注意到這7個床上的細節位，很可能會令對方敗興而回。到底這七個關鍵細節是甚麼呢？ 奶茶妹請來了情趣頻道主持人芝芝，為大家講解，床上一定要做，及千萬不要做的事！

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